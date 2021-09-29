В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
Пробки 6 баллов
USD 72.92EUR 84.46BRENT 77.81
Войти в почту

Город-призрак Адуляр: ставшая легендой сталкеров бывшая военная база

Александр Котлеткин
29 сентября 2021

Еще недавно недалеко от Волоколамска была размещена войсковая часть, обслуживавшая ракетные установки С-25. Однако после ухода военных Адуляр стал прибежищем сталкеров, стрелков и сатанистов. Фотографии из города-призрака публикует «Комсомольская правда».

Еще недавно недалеко от Волоколамска была размещена войсковая часть, обслуживавшая ракетные установки С-25.
1/15 Еще недавно недалеко от Волоколамска была размещена войсковая часть, обслуживавшая ракетные установки С-25.
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Однако после ухода военных Адуляр стал прибежищем сталкеров, стрелков и сатанистов. Фотографии из города-призрака публикует «Комсомольская правда».
2/15 Однако после ухода военных Адуляр стал прибежищем сталкеров, стрелков и сатанистов. Фотографии из города-призрака публикует «Комсомольская правда».
Фото: globallookpress.com
Побывавшие среди заброшенных пяти и двухэтажок на территории бывшей военной части корреспонденты издания сделали снимки, на которых видна красная пентаграмма, с установленными на ней огарками свечей, горы мусора и патронов.
3/15 Побывавшие среди заброшенных пяти и двухэтажок на территории бывшей военной части корреспонденты издания сделали снимки, на которых видна красная пентаграмма, с установленными на ней огарками свечей, горы мусора и патронов.
Фото: globallookpress.com
Сталкеры прозвали этот объект «городом-призраком».
4/15 Сталкеры прозвали этот объект «городом-призраком».
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
И за последние годы снабдили его самыми разными легендами и байками, в том числе о крупных разборках на этой территории представителей криминального мира, ритуалах сатанистов и о том, что в этих строениях (в военном городке была своя котельная, электроподстанция, магазин, казармы, клуб и дома для военнослужащих) - периодически прячутся беглые заключенные, пояснили авторы снимков.
5/15 И за последние годы снабдили его самыми разными легендами и байками, в том числе о крупных разборках на этой территории представителей криминального мира, ритуалах сатанистов и о том, что в этих строениях (в военном городке была своя котельная, электроподстанция, магазин, казармы, клуб и дома для военнослужащих) - периодически прячутся беглые заключенные, пояснили авторы снимков.
Фото: globallookpress.com
На фото корреспондентов газеты – многоэтажки с отсутствующими окнами, перилами в подъездах и на балконах, батареями в квартирах.
6/15 На фото корреспондентов газеты – многоэтажки с отсутствующими окнами, перилами в подъездах и на балконах, батареями в квартирах.
Фото: globallookpress.com
«И вообще украдено почти все. Остались только коробки зданий, многие из которых почернели от многочисленных пожаров (гарью несет за сто метров) и мусор (его в некоторых строениях по щиколотку, что говорит о многочисленных гостях и посиделках)», - отмечает издание.
7/15 «И вообще украдено почти все. Остались только коробки зданий, многие из которых почернели от многочисленных пожаров (гарью несет за сто метров) и мусор (его в некоторых строениях по щиколотку, что говорит о многочисленных гостях и посиделках)», - отмечает издание.
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Адуляр последний житель покинул в 2005 году и на фотографиях видно, что город постепенно захватывает лес и ядовитый борщевик высотой пять-шесть метров.
8/15 Адуляр последний житель покинул в 2005 году и на фотографиях видно, что город постепенно захватывает лес и ядовитый борщевик высотой пять-шесть метров.
Фото: globallookpress.com
«Некоторые участки кем-то скошены (правда, толку от этого мало, всё равно вырастет заново). А некоторые полностью проглочены ядовитым сорняком», - отмечают авторы фото.
9/15 «Некоторые участки кем-то скошены (правда, толку от этого мало, всё равно вырастет заново). А некоторые полностью проглочены ядовитым сорняком», - отмечают авторы фото.
Фото: globallookpress.com
10/15 
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/15 
12/15 
13/15 
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
14/15 
15/15 

Побывавшие среди заброшенных пяти и двухэтажок на территории бывшей военной части корреспонденты издания сделали снимки, на которых видна красная пентаграмма, с установленными на ней огарками свечей, горы мусора и патронов.

Сталкеры прозвали этот объект «городом-призраком». И за последние годы снабдили его самыми разными легендами и байками, в том числе о крупных разборках на этой территории представителей криминального мира, ритуалах сатанистов и о том, что в этих строениях (в военном городке была своя котельная, электроподстанция, магазин, казармы, клуб и дома для военнослужащих) - периодически прячутся беглые заключенные, пояснили авторы фоторепортажа.

На фото корреспондентов газеты – многоэтажки с отсутствующими окнами, перилами в подъездах и на балконах, батареями в квартирах.

«И вообще украдено почти все. Остались только коробки зданий, многие из которых почернели от многочисленных пожаров (гарью несет за сто метров) и мусор (его в некоторых строениях по щиколотку, что говорит о многочисленных гостях и посиделках)», - отмечает издание.

Адуляр последний житель покинул в 2005 году и на фотографиях видно, что город постепенно захватывает лес и ядовитый борщевик высотой пять-шесть метров.

«Некоторые участки кем-то скошены (правда, толку от этого мало, всё равно вырастет заново). А некоторые полностью проглочены ядовитым сорняком», - отмечают авторы фото.

Общество,Фото,Комсомольская правда,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители