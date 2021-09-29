Город-призрак Адуляр: ставшая легендой сталкеров бывшая военная база

Еще недавно недалеко от Волоколамска была размещена войсковая часть, обслуживавшая ракетные установки С-25. Однако после ухода военных Адуляр стал прибежищем сталкеров, стрелков и сатанистов. Фотографии из города-призрака публикует «Комсомольская правда».
Побывавшие среди заброшенных пяти и двухэтажок на территории бывшей военной части корреспонденты издания сделали снимки, на которых видна красная пентаграмма, с установленными на ней огарками свечей, горы мусора и патронов.
Сталкеры прозвали этот объект «городом-призраком». И за последние годы снабдили его самыми разными легендами и байками, в том числе о крупных разборках на этой территории представителей криминального мира, ритуалах сатанистов и о том, что в этих строениях (в военном городке была своя котельная, электроподстанция, магазин, казармы, клуб и дома для военнослужащих) - периодически прячутся беглые заключенные, пояснили авторы фоторепортажа.
На фото корреспондентов газеты – многоэтажки с отсутствующими окнами, перилами в подъездах и на балконах, батареями в квартирах.
«И вообще украдено почти все. Остались только коробки зданий, многие из которых почернели от многочисленных пожаров (гарью несет за сто метров) и мусор (его в некоторых строениях по щиколотку, что говорит о многочисленных гостях и посиделках)», - отмечает издание.
Адуляр последний житель покинул в 2005 году и на фотографиях видно, что город постепенно захватывает лес и ядовитый борщевик высотой пять-шесть метров.
«Некоторые участки кем-то скошены (правда, толку от этого мало, всё равно вырастет заново). А некоторые полностью проглочены ядовитым сорняком», - отмечают авторы фото.