Город-призрак Адуляр: ставшая легендой сталкеров бывшая военная база

Еще недавно недалеко от Волоколамска была размещена войсковая часть, обслуживавшая ракетные установки С-25. Однако после ухода военных Адуляр стал прибежищем сталкеров, стрелков и сатанистов. Фотографии из города-призрака публикует «Комсомольская правда».

1/15 Еще недавно недалеко от Волоколамска была размещена войсковая часть, обслуживавшая ракетные установки С-25. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/15 Однако после ухода военных Адуляр стал прибежищем сталкеров, стрелков и сатанистов. Фотографии из города-призрака публикует «Комсомольская правда». Фото: globallookpress.com 3/15 Побывавшие среди заброшенных пяти и двухэтажок на территории бывшей военной части корреспонденты издания сделали снимки, на которых видна красная пентаграмма, с установленными на ней огарками свечей, горы мусора и патронов. Фото: globallookpress.com 4/15 Сталкеры прозвали этот объект «городом-призраком». Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/15 И за последние годы снабдили его самыми разными легендами и байками, в том числе о крупных разборках на этой территории представителей криминального мира, ритуалах сатанистов и о том, что в этих строениях (в военном городке была своя котельная, электроподстанция, магазин, казармы, клуб и дома для военнослужащих) - периодически прячутся беглые заключенные, пояснили авторы снимков. Фото: globallookpress.com 6/15 На фото корреспондентов газеты – многоэтажки с отсутствующими окнами, перилами в подъездах и на балконах, батареями в квартирах. Фото: globallookpress.com 7/15 «И вообще украдено почти все. Остались только коробки зданий, многие из которых почернели от многочисленных пожаров (гарью несет за сто метров) и мусор (его в некоторых строениях по щиколотку, что говорит о многочисленных гостях и посиделках)», - отмечает издание. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/15 Адуляр последний житель покинул в 2005 году и на фотографиях видно, что город постепенно захватывает лес и ядовитый борщевик высотой пять-шесть метров. Фото: globallookpress.com 9/15 «Некоторые участки кем-то скошены (правда, толку от этого мало, всё равно вырастет заново). А некоторые полностью проглочены ядовитым сорняком», - отмечают авторы фото. Фото: globallookpress.com 10/15 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/15 12/15 13/15 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/15 15/15

Побывавшие среди заброшенных пяти и двухэтажок на территории бывшей военной части корреспонденты издания сделали снимки, на которых видна красная пентаграмма, с установленными на ней огарками свечей, горы мусора и патронов.

Сталкеры прозвали этот объект «городом-призраком». И за последние годы снабдили его самыми разными легендами и байками, в том числе о крупных разборках на этой территории представителей криминального мира, ритуалах сатанистов и о том, что в этих строениях (в военном городке была своя котельная, электроподстанция, магазин, казармы, клуб и дома для военнослужащих) - периодически прячутся беглые заключенные, пояснили авторы фоторепортажа.

На фото корреспондентов газеты – многоэтажки с отсутствующими окнами, перилами в подъездах и на балконах, батареями в квартирах.

«И вообще украдено почти все. Остались только коробки зданий, многие из которых почернели от многочисленных пожаров (гарью несет за сто метров) и мусор (его в некоторых строениях по щиколотку, что говорит о многочисленных гостях и посиделках)», - отмечает издание.

Адуляр последний житель покинул в 2005 году и на фотографиях видно, что город постепенно захватывает лес и ядовитый борщевик высотой пять-шесть метров.