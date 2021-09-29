Дальнобойщик завел себе хвостатого напарника. Видео

Дальнобойщик Андрей Подлужный в августе спас и приютил в кабине своего фургона котенка, прибившегося к колесу его многотонной фуры на одной из стоянок в Нижегородской области. У животного были слипшиеся глазки, он дрожал от холода в дождливую погоду. Андрей подумал, что котенка выкинули из-за его слепоты. Однако, умыв нового друга, мужчина увидел, что Мэрсик - так дальнобойщик назвал котенка - вовсе не слепой и весьма активный малыш. Ruptly в воскресенье в Иркутске пообщались с героями этой истории.
"У него три стадии: он ест, спит и носится. То есть он поел, сходил на горшок, а потом у него начинается активная фаза. Он начинает бегать, носиться здесь, везде лазить, все разведывать. Потом устанет, ляжет и спит", - рассказывает о поведении Мэрсика Андрей.
Мужчина признался, что за время совместных рейсов привык к новому "напарнику".