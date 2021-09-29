Пока вы в маске: В Москве появилась вакансия для человека с постковидным осложнением

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

В Москве в пандемию появились необычные вакансии

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Одна из крупных столичных винотек объявила о поиске кависта - специалиста по продаже алкоголя. Обязательное требование - он должен иметь паросмию, то есть искаженное обоняние. Это довольно частое постковидное осложнение, когда человека начинают преследовать странные запахи, а вместо одних вкусов он начинает ощущать совершенно другие. О том, как проявляется паросмия, люди много рассказывают в соцсетях, и те, кто после болезни живет без вкуса и запаха, еще не самые несчастные. "Теперь вся еда как будто пропитана едкой химией, трапезы вообще перестали приносить удовольствие", - пишет москвич Владимир Куростынь. "А мне все пахнет сильно протухшим мясом. Рацион сократился до двух-трех продуктов, похудел на 8 килограммов уже", - вторит ему Роман Прядкин из Подмосковья. Но даже у тех, кому паросмия не доставляет великих хлопот, вкусы кардинально меняются.

Врач раскрыл способ быстрее избавиться от постковидного синдрома

Врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал, сколько длится постковидный синдром и каковы его проявления, в интервью для радио Sputnik. Водовозов заявил, что головные боли, слабость и ухудшение памяти являются последствиями постковидного синдрома. Эти симптомы испытывает значительное число пациентов, перенесших COVID-19. В основном постковидный синдром длится около четырех недель, но минимум у трети пациентов его проявления сохраняются от двенадцати недель и дольше. По словам врача, сейчас есть данные, указывающие на связь вакцинации коронавируса и длительность постковидного синдрома. Он назвал прививку от COVID-19 способом быстрее избавиться от последствий болезни. Она также помогает сократить длительность самого синдрома.

Люди с мутацией гена OAS1 могут обладать невосприимчивостью к COVID-19

В журнале Science 28 сентября опубликованы результаты исследования учёных британского Центра вирусных исследований, из которого можно сделать вывод, что часть жителей Земли могут оказаться невосприимчивы к коронавирусной инфекции. Исследователи объясняют это наличием в организме человека мутировавшего гена OAS1, внутриклеточная защита которого позволяет формировать естественный «иммунитет» к коронавирусу. Люди с такой генетикой даже заразившись SARS-CoV-2 не будут тяжело болеть.

Врач назвал оптимальное время для ежегодной вакцинации от COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что оптимальное время для ежегодной вакцинации от коронавируса в будущем – август. Об этом сообщает РИА "Новости". Тимаков отметил, что прививку следует сделать перед осенним подъемом заболеваемости. Август является оптимальным месяцем потому, что в это время начинает спадать жара, при которой могут обостряться проблемы со здоровьем из-за высокой температуры. Например, повышенное артериальное давление и обезвоживание. "Оптимальное время для прививки от коронавируса — это август, а от гриппа – сентябрь–октябрь", — утверждает Тимаков.

ВОЗ сообщила, что за неделю заболеваемость COVID-19 в мире снизилась на 10%