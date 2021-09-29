Москва выделила 700 млн на "лекарство от коронавируса": кто и что получит

Московские власти выделили почти 700 млн рублей на заготовку плазмы с антителами для лечения пациентов с коронавирусом. На что именно пойдут эти деньги — читайте в подборке «Рамблера».

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Всего выделено 696,3 млн рублей, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

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Оплата доноров

На оплату доноров плазмы выделено 88,2 млн рублей. По нынешним тарифами за 150 мл плазмы донор получает 1 250 рублей, за 600 мл — 5 тыс. рублей. Сдавать кровь в помощь заболевшим разрешено совершеннолетним гражданам, которые перенесли коронавирусную инфекцию, но не имеющие хронических заболеваний и противопоказаний к донорству. Также для переливания может применяться плазма от лиц, которые прошли полный курс вакцинации комбинированной векторной вакциной «Гам-ковид-вак» («Спутник V») или ревакцинацию «Спутником V» или однокомпонентной «Спутник Лайт».

7 сентября в тестовом режиме на базе филиала Городской клинической больницы 1 им. Пирогова (на улице Шаболовка, 57) был открыт пункт по заготовке плазмы с антителами к COVID-19. Прием доноров и заготовку плазмы осуществляет выездная бригада специалистов Центра крови им. Гаврилова.

Обработка плазмы

На заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов будет потрачено 510,8 млн рублей.

Производство лекарства

На переработку производство из плазмы препарата «Ковид-глобулин» будет потрачено 97,3 млн рублей.

Препарат включает в себя белки плазмы, не менее 95% из которых составляет иммуноглобулин G. В качестве вспомогательных компонентов в него входят вода и глицин. Он вводится внутривенно, биодоступность составляет 100%. Противопоказания к препарату — детский возраст или возраст старше 60 лет, повышенная чувствительность к компонентам и аллергия на препараты крови, беременность и период грудного вскармливания, а также аутоиммунные заболевания. Кроме того, при ряде проблем со здоровьем препарат должен применяться с осторожностью.

Траты на вакцинацию

Также бюджет несет затраты на вакцинацию населения от коронавируса. В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о выплатах медикам за каждого привитого пациента. Без учета региональных коэффициентов эта сумма составляет 200 рублей.

С учетом региональных коэффициентов и надбавок сумма выплаты может удвоиться. Всего на стимулирующие выплаты и компенсацию неиспользованных отпусков медикам выделено более 7,8 млрд рублей.

Также медики, работающие с коронавирусом, с 2020 года получают специальные выплаты. До конца 2021 года за одну нормативную смену установлена доплата в размере 2430 рублей для врачей скорой помощи, 1215 рублей — для среднего медперсонала скорой помощи и водителей, 950 рублей для младшего персонала скорой помощи, 600 рублей для фельдшеров по приему вызовов скорой помощи.

С 1 сентября среди привившихся россиян проводится розыгрыш призов в размере 100 тыс. рублей. До начала декабря будет проведено два розыгрыша. Всего победителей будет тысяча человек. В лотерее примут участие все привитые, независимо от препарата, «билетом» будет QR-код.