QR-коды и ограничения: как регионы борются с коронавирусом

Удмуртия и Пермский край из-за осложнения эпидемиологической ситуации вновь вводят qr-коды для посещения массовых мероприятий. Об этом стало известно вечером 28 сентября. В каких еще регионах действуют коды и другие ограничения — читайте в подборке «Рамблера».

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Удмуртия

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С 29 сентября в республике ограничена работа фуд-кортов. Им предоставлены два варианта на выбор: заполняемость зала не более 50% или 100-процентная заполняемость при условии проверки у всех посетителей сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на ковид, сделанного в течение последних 72 часов.

С 5 октября QR-код или ПЦР обязательны для посещения массовых мероприятий.

На входах в магазины вводится обязательная термометрия, усиливается контроль за соблюдением масочного режима.

Самарская область

27 сентября глава региона Дмитрий Азаров сообщил о планах ввести QR-коды для посещения досуговых мероприятий и фитнес-центров. По его словам, организациям дали две недели на подготовку к изменениям. Также губернатор поручил усилить контроль масочного режима в общественном транспорте и торговых центрах, пообещав в случае пренебрежения этим правилом закрывать ТЦ. Кроме того, в случае ухудшения ситуации возможен перевод школьников на дистанционное обучение.

Курская область

В рамках режима повышенной готовности в регионе ограничено проведение массовых мероприятий в образовательных организациях. Групповые занятия в детских школах искусств и музыкальных школах переводятся на дистанционный формат (индивидуальные пока по-прежнему проводятся очно). Спортивные мероприятия проводятся без зрителей, возраст участия в них ограничен: в состязаниях на открытом воздухе могут участвовать только дети старше 14 лет, в помещениях — дети старше 16.

Башкирия

27 сентября глава республики Радий Хабиров сообщил, что в регионе ограничены массовые мероприятия и усилено наблюдение за соблюдением масочного режима. Кроме того, запрещено посещение массовых спортивных мероприятий, проходящих в помещениях. При посещении спектаклей и концертов требуется документ об отсутствии заболевания. В настоящее время 279 школ в республике закрыты на карантин.

Пензенская область

С июня в регионе было запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе с численностью участников более 50 человек, а в помещениях - до 20 человек. 14 сентября губернатор области Олег Мельниченко ослабил ограничения, разрешив заполнять до 50% мест в зале, но только при наличии у зрителей прививочного сертификата, ПЦР-теста или сведений о перенесенном COVID-19 за последние полгода.

Чувашия

28 сентября в республике усилены ограничения. Массовые собрания приостановлены. Это касается в том числе досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских и рекламных мероприятий. Также приостанавливается оказание соответствующих услуг в торгово-развлекательных центрах, предприятиях общественного питания, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан. Такой режим будет действовать до особого распоряжения.

Саратовская область

24 сентября областное правительство подписало распоряжение о введении дополнительных ограничений с 27 сентября по 10 октября. Закрыты детские игровые комнаты и фуд-корты в торговых центрах. Общепит работает только на вынос. Запрещены концерты и зрелищные мероприятия вне учреждений культуры.

Учебные заведения области с 27 сентября по 11 октября будут работать в дистанционном режиме.