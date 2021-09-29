Главное за ночь: договор России и США и новая ветвь власти в Белоруссии

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Консультации по кибербезопасности: о чем договорились Россия и США

За несколько месяцев Москве и Вашингтону удалось возобновить сотрудничество по вопросам обеспечения информационной безопасности и нанести удар по кибергруппировкам Evil Corp., TrickBot и REvil. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Коммерсант».

По словам одного из источников издания, по итогам уже четырех раундов консультаций «активизированы ранее игнорировавшиеся США контакты между национальными центрами реагирования на компьютерные инциденты», «налажены обмен информацией о компьютерных атаках, совершаемых из информационного пространства обеих стран, а также оперативное подтверждение полученной информации и ее проработка уполномоченными органами».

Лукашенко придумывает Белоруссии новую ветвь власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о выходе на финишную прямую подготовки проекта новой Конституции, референдум по которому пройдет в стране не позднее февраля следующего года. При этом президент обратил внимание на необходимость «дошлифовать» раздел, который касается Всебелорусского народного собрания, пишет «Коммерсант».

Лукашенко считает, что собранию надо дать право менять конституцию, формировать ЦИК и Конституционный суд. А принятые на нем решения должны «железобетонно выполняться». Эксперты отмечают, что окончательного решения по транзиту власти Александром Лукашенко еще не принято, однако он может стать главой президиума Всебелорусского народного собрания.

Крым и Донбасс готовятся отразить украинский десант

Украина при поддержке стран НАТО на проходящих в стране стратегических командно-штабных учениях «Объединенные усилия – 2021» и международных маневрах Rapid Trident 2021 отрабатывает организацию и проведение десантных операций, пишет «Независимая газета».

В свою очередь эксперты отмечают, что на фоне маневров на Украине в непризнанных республиках Донбасса сейчас развернуты мобилизационные резервы. А в Крым организована переброска из Краснодарского края подразделений ВДВ.

Порог заболеваемости ОРВИ превышен в 62 регионах России

По данным Роспотребнадзора, в России эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 62 регионах. Однако циркулируют, наряду с COVID-19, в основном респираторные вирусы «негриппозной этиологии». Об этом пишут «Известия».

Эксперты пояснили, что в основном россияне сейчас болеют бокавирусом, метапневмовирусом и так называемой основной тройкой — риновирусами, респираторно-синцитиальными вирусами и парагриппом. При этом, по их словам, эпидемия гриппа может так и не начаться, если прививочная кампания против него пройдет также успешно, как и в прошлом году.

В России возросло число выданных кредитов

С начала года долг россиян банкам и микрофинансовым организациям вырос на 2,3 трлн рублей. Средний размер оформленных кредитов в первом полугодии 2021 года составил 268,5 тыс. рублей, что на 23,7% больше, чем в прошлом году, сообщают «Известия».