В горах Крыма появилось оптическое явление, известное как броккенский призрак. Его заметили россияне в районе мыса Фиолент и сняли на видео. Запись опубликована в Instagram-аккаунте @crimea__love.
«Какая красота! Я просто не помню, чтобы облака на Фиоленте опускались так низко, и броккенский призрак я тут вообще никогда не видела», – восхитилась одна из очевидец.
Броккенский призрак – оптическая иллюзия, представляющая собой окруженную кольцом света тень наблюдателя на поверхности тумана или облаках в противоположном направлении от солнца. Это необычное явление чаще всего можно встретить в горах. Ученые объясняют его дифракцией света.