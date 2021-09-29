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В горах Крыма появился броккенский призрак. Видео

Александр Кузьмин
56 минут назад

В горах Крыма появилось оптическое явление, известное как броккенский призрак. Его заметили россияне в районе мыса Фиолент и сняли на видео. Запись опубликована в Instagram-аккаунте @crimea__love.

«Какая красота! Я просто не помню, чтобы облака на Фиоленте опускались так низко, и броккенский призрак я тут вообще никогда не видела», – восхитилась одна из очевидец.

Броккенский призрак – оптическая иллюзия, представляющая собой окруженную кольцом света тень наблюдателя на поверхности тумана или облаках в противоположном направлении от солнца. Это необычное явление чаще всего можно встретить в горах. Ученые объясняют его дифракцией света.

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