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Россиянам разрешат прививаться иностранными вакцинами

Алиса Селезнёва
29 минут назад

Россиянам могут разрешить прививаться иностранными вакцинами и лечиться незарегистрированными зарубежными препаратами. С такой инициативой выступил Минздрав. В ведомстве предложил разрешить ввоз незарегистрированных в РФ вакцин и лекарств для участников Московского международного медицинского кластера. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Россиянам разрешат прививаться иностранными вакцинами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом ввозимые в Россию биомедицинские клеточные продукты должны быть включены в государственный реестр, кроме конкретной партии незарегистрированного биомедицинского клеточного продукта, который предназначен для его государственной регистрации или «для оказания медицинской помощи конкретному пациенту по жизненным показаниям», пишет «Лента.ру».

В России появится еще одна вакцина от COVID-19

Участники проекта должны будут уведомлять фонд о всех побочных и нежелательных эффектах от приема незарегистрированных иностранных лекарств у пациентов, в том числе и об отсутствии эффективности или «влияющих на изменение отношения ожидаемой пользы к возможному риску». А фонд будет вести учет этих сведений. Также фонд сможет проводить проверку качества завозимых препаратов в лабораториях России или ОЭСР.

«Принятие поправок позволит предпринимателям ввозить и продавать лекарственные препараты и изделия, российские аналоги которых отсутствуют. Это очень большой плюс, поскольку, возможно, принятие законопроекта спасет чьи-то жизни или улучшит чье-то состояние здоровья», - пояснил «Российской газете» адвокат Виталий Ревзин.

С 18 января в России проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна. По словам главврача 52-й больницы Марьяны Лысенко, для защиты от COVID-19 необходимо привить 80% населения, поскольку контагиозность вируса с появлением новых штаммов выросла в четыре раза.

Общество,Минздрав РФ,ОЭСР,"Российская газета",Lenta.ru,
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