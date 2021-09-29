Россиянам разрешат прививаться иностранными вакцинами

Россиянам могут разрешить прививаться иностранными вакцинами и лечиться незарегистрированными зарубежными препаратами. С такой инициативой выступил Минздрав. В ведомстве предложил разрешить ввоз незарегистрированных в РФ вакцин и лекарств для участников Московского международного медицинского кластера. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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При этом ввозимые в Россию биомедицинские клеточные продукты должны быть включены в государственный реестр, кроме конкретной партии незарегистрированного биомедицинского клеточного продукта, который предназначен для его государственной регистрации или «для оказания медицинской помощи конкретному пациенту по жизненным показаниям», пишет «Лента.ру».

Участники проекта должны будут уведомлять фонд о всех побочных и нежелательных эффектах от приема незарегистрированных иностранных лекарств у пациентов, в том числе и об отсутствии эффективности или «влияющих на изменение отношения ожидаемой пользы к возможному риску». А фонд будет вести учет этих сведений. Также фонд сможет проводить проверку качества завозимых препаратов в лабораториях России или ОЭСР.

«Принятие поправок позволит предпринимателям ввозить и продавать лекарственные препараты и изделия, российские аналоги которых отсутствуют. Это очень большой плюс, поскольку, возможно, принятие законопроекта спасет чьи-то жизни или улучшит чье-то состояние здоровья», - пояснил «Российской газете» адвокат Виталий Ревзин.