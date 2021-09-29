Врач назвал две опасности постковидного синдрома

Постковидный синдром способен не только обострить старые хронические заболевания, но и спровоцировать новые. Но прививка может нивелировать данные последствия. Об этом представителям СМИ рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

«Первое — это обострение хронических заболеваний, про которые человек мог уже забыть. Второе — могут возникать с нуля какие-то патологии, которых ранее не наблюдалось, причем отдельно от симптомов постковида», — уточнил Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.

При этом, как отметил эксперт, «есть статистика, что когда человек перенес ковид, а затем привился, то либо сводятся к минимуму проявления постковида, либо уходят совсем». Врач подчеркнул, что речь идет о неофициальных данных, но статистика потихоньку накапливается.

Преимущественно, постковидный синдром продолжается примерно месяц, но у трети пациентов симптомы присутствовали дольше трех месяцев. Они испытывали слабость, ухудшение памяти, головные боли и другое.

Ранее сообщалось, что, словам руководителя Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаила Гинзбурга, постковидный синдром проявляется в повышении воспалительной активности в организме. Поэтому ряд продуктов следует убрать из своего рациона.