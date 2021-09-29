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Врач назвал две опасности постковидного синдрома

Анна Безрукова
1 час назад

Постковидный синдром способен не только обострить старые хронические заболевания, но и спровоцировать новые. Но прививка может нивелировать данные последствия. Об этом представителям СМИ рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

«Первое — это обострение хронических заболеваний, про которые человек мог уже забыть. Второе — могут возникать с нуля какие-то патологии, которых ранее не наблюдалось, причем отдельно от симптомов постковида», — уточнил Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.

При этом, как отметил эксперт, «есть статистика, что когда человек перенес ковид, а затем привился, то либо сводятся к минимуму проявления постковида, либо уходят совсем». Врач подчеркнул, что речь идет о неофициальных данных, но статистика потихоньку накапливается.

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Преимущественно, постковидный синдром продолжается примерно месяц, но у трети пациентов симптомы присутствовали дольше трех месяцев. Они испытывали слабость, ухудшение памяти, головные боли и другое.

Ранее сообщалось, что, словам руководителя Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаила Гинзбурга, постковидный синдром проявляется в повышении воспалительной активности в организме. Поэтому ряд продуктов следует убрать из своего рациона.

«Необходимо, по возможности, исключить сахар и продукты с высоким гликемическим индексом, то есть изделия из просеянной муки, картофель, рис. Также лучше отказаться от употребления продуктов питания с содержанием пальмового, подсолнечного, кукурузного, соевого масел, маргарина, красного мяса и изделий из него, сосисок, сарделек, продуктов глубокой переработки», — пояснил Гинзбург.

Общество,Видео,Михаил Гинзбург,Алексей Водовозов,ИА Sputnik,
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