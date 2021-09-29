Жители Москвы получат первые в России электронные паспорта

МВД России прорабатывает требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.
Работа ведется совместно с Минцифры и другими заинтересованными государственными органами страны. Отмечается, что прорабатываются детальные требования к порядку выдачи и оформления документов с электронным носителем.
Требования к инфраструктуре выдачи и применения электронных паспортов определят, какое оборудование необходимо для выдачи документов нового образца.
Первыми воспользуются электронными документами жители Москвы в рамках пилотного проекта. Остальные регионы подключат к программе по выдаче документов по мере технической готовности.
Ранее в Минцифре заявили, что решение о замене бумажного паспорта на карту планируется принять до конца 2021 года. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отметил, что если паспорт нового образца будет в виде небольшой карточки, то это будет намного удобнее.