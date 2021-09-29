Жители Москвы получат первые в России электронные паспорта

МВД России прорабатывает требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.

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Работа ведется совместно с Минцифры и другими заинтересованными государственными органами страны. Отмечается, что прорабатываются детальные требования к порядку выдачи и оформления документов с электронным носителем.

Требования к инфраструктуре выдачи и применения электронных паспортов определят, какое оборудование необходимо для выдачи документов нового образца.

Первыми воспользуются электронными документами жители Москвы в рамках пилотного проекта. Остальные регионы подключат к программе по выдаче документов по мере технической готовности.