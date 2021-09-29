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Жители Москвы получат первые в России электронные паспорта

Елена Прошина
8 минут назад

МВД России прорабатывает требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.

Жители Москвы получат первые в России электронные паспорта
Фото: ТАССТАСС

Работа ведется совместно с Минцифры и другими заинтересованными государственными органами страны. Отмечается, что прорабатываются детальные требования к порядку выдачи и оформления документов с электронным носителем.

Требования к инфраструктуре выдачи и применения электронных паспортов определят, какое оборудование необходимо для выдачи документов нового образца.

Первыми воспользуются электронными документами жители Москвы в рамках пилотного проекта. Остальные регионы подключат к программе по выдаче документов по мере технической готовности.

Ранее в Минцифре заявили, что решение о замене бумажного паспорта на карту планируется принять до конца 2021 года. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отметил, что если паспорт нового образца будет в виде небольшой карточки, то это будет намного удобнее.

Общество,Андрей Свинцов,Госдума,МВД,ИТАР-ТАСС,
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