В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Экс-редактор газеты «Копейский рабочий», которую читал Брюс Уиллис, умерла в 35 лет

Елена Прошина
41 минуту назад

В возрасте 35 лет скончалась директор Копейского телевидения и экс-редактор «Копейского рабочего» Анна Викалюк. Об этом сообщили в издании.

Экс-редактор газеты «Копейский рабочий», которую читал Брюс Уиллис, умерла в 35 лет
Фото: Facebook/@anna.vikalykFacebook/@anna.vikalyk

Причина смерти Анны Викалюк пока неизвестна. По информации РЕН ТВ, жизнь журналистки могла оборваться из-за энцефалита головного мозга. Анна Викалюк находилась в коме с 25 сентября.

Коллеги журналистки отметили, что ее в Копейске знали многие.

Анна Викалюк выросла в городе и после окончания университета работала в местных изданиях. С декабря 2014 года по июль 2021 года Анна являлась главным редактором газеты «Копейский рабочий». За указанный период издание получило ряд областных и всероссийских наград в конкурсах профессионального мастерства.

«Анна Викалюк была яркой личностью, интересным коллегой, хорошей мамой и уважаемым руководителем», — добавили коллеги журналистки в публикации.

Во время шефствования Вилюк с газетой «Копейский рабочий» сфотографировались многие голливудские звезды, в том числе Брюс Уиллис, Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Джессика Альба и многие другие. В свое время снимки актеров с изданием в руках облетели весь российский интернет.

В одном из интервью журналистка призналась, что это стало возможным благодаря жившей в Копейске женщине, которая вышла замуж за американского продюсера Джека Тьюксбери.

Общество,Брюс Уиллис,Бен Аффлек,Мэтт Дэймон,Джессика Альба,Газета "Копейский рабочий",
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители