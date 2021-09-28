Экс-редактор газеты «Копейский рабочий», которую читал Брюс Уиллис, умерла в 35 лет

В возрасте 35 лет скончалась директор Копейского телевидения и экс-редактор «Копейского рабочего» Анна Викалюк. Об этом сообщили в издании.

Фото: Facebook/@anna.vikalyk Facebook/@anna.vikalyk

Причина смерти Анны Викалюк пока неизвестна. По информации РЕН ТВ, жизнь журналистки могла оборваться из-за энцефалита головного мозга. Анна Викалюк находилась в коме с 25 сентября.

Коллеги журналистки отметили, что ее в Копейске знали многие.

Анна Викалюк выросла в городе и после окончания университета работала в местных изданиях. С декабря 2014 года по июль 2021 года Анна являлась главным редактором газеты «Копейский рабочий». За указанный период издание получило ряд областных и всероссийских наград в конкурсах профессионального мастерства.

«Анна Викалюк была яркой личностью, интересным коллегой, хорошей мамой и уважаемым руководителем», — добавили коллеги журналистки в публикации.

Во время шефствования Вилюк с газетой «Копейский рабочий» сфотографировались многие голливудские звезды, в том числе Брюс Уиллис, Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Джессика Альба и многие другие. В свое время снимки актеров с изданием в руках облетели весь российский интернет.