Два российских региона ввели QR-коды из-за COVID

Два российских региона вводят QR-коды для посещения спортивных и культурных мероприятий.

Решение о вводе дополнительных ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом приняли власти Удмуртии и Пермского края.

Как сообщает РИА «Новости», в Удмуртии с 29 сентября приостанавливается работа фуд-кортов, за исключением тех, которые расположены на вокзалах, автомобильных заправках и аэропорту. Заполняемость залов в ресторанах, кафе и иных предприятиях общепита внутри помещений и на террасах не может превышать 50% от общей вместимости.

С 5 октября посещение физкультурных, спортивных, выставочных и других мероприятий, проводимых с очным присутствием граждан как на открытых площадках, так и в закрытых помещениях, а также посещение театров, кинотеатров допускается при условии наличия у всех посетителей QR-кода сертификата вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.

В Пермском крае система QR-кодов заработает «не позднее следующей недели». Их нужно будет предъявлять при посещении официальных спортивных мероприятий, театров, концертных залов, кинотеатров, цирка и туристических мероприятий. Для посещения заведений общепита и фитнес-клубов QR-коды было решено пока не вводить, передает «Интерфакс».

Новые ограничения ввели и власти Курской области. Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей, во всех образовательных организациях запрещено проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий. Занятия кружков и секций рекомендовано перевести в дистанционный формат.

Ранее QR-коды были введены в Пензенской и Самарской областях, Башкирии, Чувашии и Нижнем Новгороде.