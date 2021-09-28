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Инфекционист оценил сроки окончания пандемии COVID-19

Алиса Селезнёва
1 час назад

Пандемия коронавируса продлится еще как минимум один год, такое заявление сделал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Об этом сообщает РИА Новости.

Новый коронавирус был обнаружен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. К марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

По мнению инфекциониста, не стоит ожидать завершения пандемии в ближайшее время.

«Год продлится минимум», - заявил Тимаков.

По его словам, о возвращении к привычному образу жизни можно будет говорить после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, насколько коронавирус адаптировался и как он меняется.

России предрекли мощный кризис после окончания пандемии COVID-19

С 18 января в России проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна. По словам главврача 52-й больницы Марьяны Лысенко, для защиты от COVID-19 необходимо привить 80% населения, поскольку контагиозность вируса с появлением новых штаммов выросла в четыре раза.