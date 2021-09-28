Инфекционист оценил сроки окончания пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса продлится еще как минимум один год, такое заявление сделал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Об этом сообщает РИА Новости.
Новый коронавирус был обнаружен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. К марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.
По мнению инфекциониста, не стоит ожидать завершения пандемии в ближайшее время.
«Год продлится минимум», - заявил Тимаков.
По его словам, о возвращении к привычному образу жизни можно будет говорить после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, насколько коронавирус адаптировался и как он меняется.
С 18 января в России проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна. По словам главврача 52-й больницы Марьяны Лысенко, для защиты от COVID-19 необходимо привить 80% населения, поскольку контагиозность вируса с появлением новых штаммов выросла в четыре раза.