Гонконг признал российские сертификаты о вакцинации

«Благодаря этому решению будет снята часть санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений, которые были введены в отношении лиц, въезжающих в Гонконг с территории государств с высокими рисками заражения. К последним согласно классификации принадлежит и Россия», — пояснили в российском представительстве.

Требование о соблюдении обязательного трехнедельного карантина для прибывающих в Гонконг россиян будет сохранено, но он будет проходить на территории самого региона, а не других государств. Чтобы оказаться в Гонконге, перед посадкой на соответствующий рейс нужно будет предъявить сформированный на сайте госуслуг сертификат, а также QR-код. При этом сейчас власти этой административной единицы Китая признают из всех российских вакцин только «Спутник V».