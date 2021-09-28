Гонконг признал российские сертификаты о вакцинации

Власти Гонконга сообщили о признании российских сертификатов о вакцинации от коронавируса. Соответствующее решение начнет действовать с 29 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Генконсульство РФ.
«Благодаря этому решению будет снята часть санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений, которые были введены в отношении лиц, въезжающих в Гонконг с территории государств с высокими рисками заражения. К последним согласно классификации принадлежит и Россия», — пояснили в российском представительстве.
Требование о соблюдении обязательного трехнедельного карантина для прибывающих в Гонконг россиян будет сохранено, но он будет проходить на территории самого региона, а не других государств. Чтобы оказаться в Гонконге, перед посадкой на соответствующий рейс нужно будет предъявить сформированный на сайте госуслуг сертификат, а также QR-код. При этом сейчас власти этой административной единицы Китая признают из всех российских вакцин только «Спутник V».
Ранее сообщалось, что правительство Эстонии освободило привитых вакцинами от коронавируса производства РФ иностранцев от изоляции и необходимости проходить тесты при въезде в страну.
Смягчение антиковидных мер для таких граждан будет действовать на протяжении одного года после вакцинации. Они смогут свободно принимать участие во всех мероприятиях в Эстонии, но европейский сертификат о вакцинации им выдаваться не будет.