Что изменится в жизни россиян с октября

С октября россиян ожидают нововведения в самых разных областях — от правил начисления пособий до телевещания. Подробнее о них читайте в подборке «Рамблера».

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Прививки по ОМС в частных клиниках

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С начала октября начнут действовать поправки в федеральный закон об иммунопрофилактике. Профилактические прививки, входящие в национальный календарь вакцинации и календарь вакцинации по эпидпоказаниям, можно будет делать во всех медицинских организациях, участвующих в программе ОМС, в том числе в частных. Ранее это было возможно только в государственных и муниципальных медучреждениях.

Индексация зарплат бюджетникам

С 1 октября заработная плата федеральных бюджетников, не охваченных «майскими» указами (нянечек в детсадах, кадровиков, юристов, бухгалтеров, соцработников) вырастет на 4,3%. Изменения затронут более 2 млн человек.

Повышение окладов военным

В октябре военнослужащим и силовикам проиндексируют оклад на 3,7%. Повышение коснется также военных пенсионеров и отставных силовиков, пенсии которых зависят от размера оклада.

Защита непрофессиональных инвесторов

В октябре для неквалифицированных инвесторов вводится тестирование перед использованием некоторых финансовых инструментов. Оно нужно, чтобы убедиться, что человек верно оценивает риски и осознает свою ответственность. Методика тестирования разработана Банком России. Проводить проверку будут брокеры, и при смене брокера тест нужно будет проходить снова. Ранее тесты существовали, но обязательными не были.

Поддержка региональных авиаперевозок

С начала октября для авиаперевозчиков на внутрироссийских маршрутах бессрочно отменяется НДС. Это касается всех перелетов, которые не проходят через Москву и Московскую область. Такая мера должна стимулировать межрегиональные перевозки.

Бесплатная трансляция телеканалов в сети

С октября каналы, входящие в первый и второй мультиплексы (Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», «Карусель», «Матч ТВ», НТВ, ОТР, Пятый канал, «ТВ Центр», «Домашний», «Звезда», «Мир», «Муз-ТВ», «Пятница!», РЕН ТВ, «Спас», СТС, ТВ-3 и ТНТ) начнут бесплатно вещать в интернете. Площадкой для трансляции телеконтента может стать российское юридическое лицо с не более 20% иностранного участия в уставном капитале. Утверждать оператора распространения каналов Роскомнадзор будет каждые пять лет.

Трансляция телеканалов в интернете должна осуществляться в неизменном виде.

Детские пособия только на «Мир»

С октября расширяется перечень выплат, которые можно получить только на карту платежной системы «Мир». К нему добавили ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, которые могут получать семьи с низким доходом. Те, у кого нет подходящей карты, могут получить деньги на сберкнижку (счет, не привязанный ни к какой карте) или наличными в кассе банка.

Изменения в системе судов

В октябре начинает работать надрегиональная сеть апелляционных и кассационных судов. В нее вошли пять апелляционных и девять кассационных судов общей юрисдикции, а также кассационный и апелляционный военные суды.

Групповые гражданские иски

С октября россияне получили возможность объединяться в группы для подачи в суд гражданских исков. Например, это может касаться защиты прав потребителей или дел по возмещению вреда, причиненного широкому кругу лиц. Ранее возможность подавать иски группой была только у предпринимателей для решения экономических вопросов в арбитражном суде.

Новые правила для хостелов и гостиниц

Начиная с 1 октября, хостелы запрещается организовывать в жилых помещениях. Помещение должно быть выведено в нежилой фонд. Кроме того, меняется ряд правил для всех представителей гостиничного бизнеса. Меняется список сведений, которые обязательно должны быть указаны в договоре с клиентом. Вводится запрет на предоставление гостиничных услуг без Свидетельства о присвоении гостинице определенной категории, а также использование в рекламе, названии и деятельности гостиницы сведений, не соответствующих этому свидетельству.

Упрощенное оформление инвалидности

Ранее процедуру упростили в связи с коронавирусными ограничениями. С 1 октября это нововведение продлевается еще на полгода. Инвалидность, оформленная ранее, продлевается автоматически. Для тех, кто обращается впервые, необходимые документы поступают в организацию с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.

Техосмотр

Несмотря на планы сделать техосмотр добровольным, в октябре некоторым категориям автомобилистов придется пройти эту процедуру. Это касается тех, у кого срок действия диагностических карт истекал в феврале, марте, апреле и мае 2021 года.

Упрощенное получение российского гражданства для специалистов

Иностранные специалисты, желающие получить российское гражданство, со 2 октября смогут сделать это раньше. Для тех, кто работает по специальностям, входящим в специальный перечень, необходимый срок работы в Россию сокращается с трех лет до одного года.

«Мир» подключат к Google Pay