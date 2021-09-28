В Госдуме одобрили новую пенсионную реформу

Депутат Госдумы Светлана Бессараб отметила, что пенсионная реформа в России «давно назрела» и поддержала превращение накопительной части пенсии в добровольную стандартизированную схему. Об этом она заявила изданию «Дума ТВ».

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Ранее стало известно, что 24 сентября глава министерства Антон Силуанов провел совещание, на котором обсудили вопросы пенсионных программ. На встрече Минфин поддержал идею трансформации накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС), замороженной в 2014 году. Предполагается, что она превратится в стандартизированную схему добровольного пенсионного страхования с едиными правилами.

«Я думаю, что эта идея как минимум давно назрела. Потому что накопительная часть пенсии заморожена с 2014 года и это, конечно, мешает гражданам сформировать добровольные пенсионные накопления. Сегодня Минфин предлагает достаточно интересную схему», - пояснила она.

Депутат Госдумы обратила внимание на то, что софинансирование предлагается привязать к доходу граждан: чем больше доход, тем меньше денег от государства. Таким образом, пенсионные накопления смогут сформировать и россияне с небольшой зарплатой.

«Думаю, что это хороший шаг на пути к разморозке системы», - отметила парламентарий.