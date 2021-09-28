Пока вы в маске: У COVID изменились симптомы

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Названы основные симптомы коронавируса новой волны

Hаучный руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова в интервью РИА Новости назвала симптомы коронавируса, которые чаще всего встречаются у пациентов с коронавирусной инфекцией в последние месяцы. По словам медика, во вторую волну коронавируса значительно чаще стали встречаться желудочно-кишечные проявления инфекции. Она отметила, что, по результатам метаанализа 35 исследований с выявленной коронавирусной инфекцией, общая распространенность таких симптомов составила 15 процентов. Наиболее частыми врачи называют тошноту, рвоту, диарею и потерю аппетита. Причем у десятой части пациентов респираторные нарушения отсутствуют.

Эксперт: коллективный иммунитет к COVID-19 в России может сформироваться к зиме

Кампания по вакцинации от коронавируса в РФ может завершиться к зиме этого года, к этому периоду у населения может сформироваться необходимый уровень коллективного иммунитета, однако проблема с COVID-19 в ближайшее время не отступит. Такое мнение высказал ТАСС основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. "Думаю, что кампания по вакцинации в России должна закончиться к зиме. Судя по тем данным, которые мы видим, у нас уже довольно высокий уровень коллективного иммунитета. Но этот показатель нестабилен. Коронавирус мутирует, и иммунитет, наработанный в том числе за счет вакцинации, может быть неактуальным в отношении новых штаммов. Кроме того, без ревакцинации уровень защиты падает. Поэтому победить пандемию так, чтобы коронавирус ушел в небытие, как это случилось с оспой, мы пока не можем", - сказал он.

Инфекционист высказался о сроках окончания пандемии коронавируса

Врач-инфекционист Евгений Тимаков высказался о сроках окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, пандемия продлится еще как минимум год. Он добавил, что говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, насколько коронавирус адаптировался и как он меняется.

Биолог заявила, что COVID-19 сокращает жизнь на 10 лет

Главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова рассказала РИА "Новости", что коронавирусная инфекция сокращает среднюю продолжительность жизни на 10 лет. "Основной сценарий [развития пандемии коронавируса] сейчас такой. Вакцина как-то действует, вирус тоже как-то мутирует. Все ждут. Человечество потихоньку смиряется с мыслью, что средняя продолжительность жизни падает лет на десять", - сказала Баранова. Она отметила, что COVID-19 опасен прежде всего для пожилых людей, которые и так страдают от многочисленных болезней - "у нас появился новый природный враг, который нас постепенно грызет".

Клинические исследования вакцины "Бетувакс" начнутся в октябре