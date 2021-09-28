В «Фобосе» рассказали о похолодании на юге России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в горах и предгорьях южных регионов России ожидаются дожди и температура воздуха ниже климатической нормы.

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«На юге Краснодарского края, на Ставрополье, в Адыгее, в горных районах республик Северного Кавказа до воскресенья, 3 октября, пройдут ливневые дожди. Затем фронт себя исчерпает, сместится южнее Кавказа, дожди ослабеют и прекратятся», — приводит ТАСС прогноз Синенкова.

Он добавил, что на территории остальной части Европейской России погода будет солнечной и без осадков.

По словам синоптика, в Ростове-на-Дону ожидается +15 °С, в Волгограде воздух будет прогреваться до +11 +14 °С, а в Краснодаре — +15 +17 °С.

Облачная погода, дожди и похолодание с начала недели накроют Владикавказ, а после 30 октября и Махачкалу.

В Крыму всю неделю прогнозируют солнечную и сухую погоду при +14 +16 °С.