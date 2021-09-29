В Ивановской области выросла тыква размером с карету

На огороде жителя Ивановской области в селе Конохово Ивановского района вырос рекордный урожай. Тыква размером с карету.

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Если серьезно, то вес плода составляет более 300 кг, и оторвать ее от земли, чтобы отвезти на выставку, получилось только с помощью спецтехники.