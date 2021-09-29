В Ивановской области выросла тыква размером с карету

На огороде жителя Ивановской области в селе Конохово Ивановского района вырос рекордный урожай. Тыква размером с карету.
Если серьезно, то вес плода составляет более 300 кг, и оторвать ее от земли, чтобы отвезти на выставку, получилось только с помощью спецтехники.
Но несмотря на внушительные габариты до рекорда Гиннесса ивановской тыкве пришлось бы расти и расти. На днях тосканские фермеры продемонстрировали плод весом 1226 кг. Однако тыква из Конохово все же заняла почетное место среди самых больших тыкв планеты.