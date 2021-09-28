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Эксперт: коллективный иммунитет к COVID-19 в России может сформироваться к зиме

ТАССиещё 3
59 минут назад

Кампания по вакцинации от коронавируса в РФ может завершиться к зиме этого года, к этому периоду у населения может сформироваться необходимый уровень коллективного иммунитета, однако проблема с COVID-19 в ближайшее время не отступит. Такое мнение высказал ТАСС основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Названы сроки появления коллективного иммунитета к COVID
Фото: ТАССТАСС

"Думаю, что кампания по вакцинации в России должна закончиться к зиме. Судя по тем данным, которые мы видим, у нас уже довольно высокий уровень коллективного иммунитета. Но этот показатель нестабилен. Коронавирус мутирует, и иммунитет, наработанный в том числе за счет вакцинации, может быть неактуальным в отношении новых штаммов. Кроме того, без ревакцинации уровень защиты падает. Поэтому победить пандемию так, чтобы коронавирус ушел в небытие, как это случилось с оспой, мы пока не можем", - сказал он.

Исаев также предположил, что в дальнейшем коронавируса будет мутировать непредсказуемым образом и уклоняться от антител, которые были сформированы после взаимодействия с предыдущими типами штаммов. "Пока мы не можем сказать, будут ли новые штаммы более или менее патогенными. В истории встречалось развитие событий по обоим сценариям. Пока мы можем сделать один вывод: история с ковидом не закончится ни в 2021 году, ни в 2022-м. Проблему могли бы решить специфические лекарства - может быть, какие-то виды генетической терапии. Но пока этот вопрос остается открытым", - заключил эксперт.

По последним данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в России полный курс вакцинации от коронавируса прошли около 41 млн человек, одну дозу препарата получили более 47 млн.

Общество,Наука,Андрей Исаев,ИТАР-ТАСС,
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