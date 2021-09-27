В российских школах сократят число контрольных работ

Кроме того, Роспотребнадзору совместно с Минпросвещения РФ и Рособрнадзором дано поручение проанализировать фактический объем учебной и внеучебной нагрузки школьников по основным предметам, в том числе с учетом реального времени на выполнение домашних заданий. По итогам анализа ведомствам необходимо представить предложения по оптимизации нагрузки, а также по выполнению домашних заданий в школе в рамках модели «Школа полного дня» или в группах продленного дня.