В Саратовской области ввели QR-коды для посещения общественных мест

Губернатор Саратовской области Дмитрий Азаров анонсировал новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

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Руководитель региона объявил в Instagram о введении QR-кодов для посещения культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров. Нововведения вступят в силу через две недели.

«Что касается культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров, теперь они будут принимать посетителей по QR-коду сертификата о вакцинации. Для организации процесса даем две недели на подготовку», - написал Азаров.

Губернатор также сообщил, что муниципальные власти усилят контроль за соблюдением масочного режима, в частности, в общественном транспорте и торговых центров. Азаров пообещал закрывать торговые точки в случае выявленных нарушений и штрафовать «не продавцов-консультантов и кассиров, а безответственных руководителей».

Кроме того, по словам Дмитрия Азарова, со следующей недели главы муниципалитетов обсудят вопрос о переводе на дистанционное обучение школьников с 6 по 10 класс. С 27 сентября до 11 октября на «дистанционку» перешли школы Саратова.

Напомним, что с 27 сентября в Саратовской области введен запрет на проведение концертов и зрелищных мероприятий вне учреждений культуры. До 10 октября закрыты детские игровые площадки и игровые центры в объектах торговли, запрещается работа фудкортов в ТЦ.