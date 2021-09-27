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В российском регионе ввели QR-коды для посещения общественных мест

Вероника Полынина
1 час назад

Губернатор Саратовской области Дмитрий Азаров анонсировал новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

В Саратовской области ввели QR-коды для посещения общественных мест
Фото: ТАССТАСС

Руководитель региона объявил в Instagram о введении QR-кодов для посещения культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров. Нововведения вступят в силу через две недели.

«Что касается культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров, теперь они будут принимать посетителей по QR-коду сертификата о вакцинации. Для организации процесса даем две недели на подготовку», - написал Азаров.

Губернатор также сообщил, что муниципальные власти усилят контроль за соблюдением масочного режима, в частности, в общественном транспорте и торговых центров. Азаров пообещал закрывать торговые точки в случае выявленных нарушений и штрафовать «не продавцов-консультантов и кассиров, а безответственных руководителей».

Кроме того, по словам Дмитрия Азарова, со следующей недели главы муниципалитетов обсудят вопрос о переводе на дистанционное обучение школьников с 6 по 10 класс. С 27 сентября до 11 октября на «дистанционку» перешли школы Саратова.

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Напомним, что с 27 сентября в Саратовской области введен запрет на проведение концертов и зрелищных мероприятий вне учреждений культуры. До 10 октября закрыты детские игровые площадки и игровые центры в объектах торговли, запрещается работа фудкортов в ТЦ.

Правительство также предписало госорганизациям перевести беременных женщин на дистанционную работу до 10 октября. Та же мера рекомендована остальным работодателям.

Общество,Дмитрий Азаров,ВОЗ,
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