Онищенко раскритиковал расследование ВОЗ по COVID

«Китай в лучшем случае вежливо пошлет их подальше. Китай уже дважды принимал делегации и давал все материалы, которые считает нужным. Поэтому доказать юридически это не получится. Я думаю, здесь очередная попытка потрафить главному спонсору. Это несерьезно и это просто издевательство над специалистами в области фундаментальной биологии, медицинской микробиологии, над клиницистами, и ничем это не кончится», - заявил Онищенко.