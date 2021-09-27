Онищенко раскритиковал расследование ВОЗ по COVID

Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко считает, что новое расследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса проводится под давлением США и не даст никаких результатов, пишет НСН.
«В данном случае ВОЗ идет на этот шаг под давлением главного спонсора, США, так как главный взнос в бюджет организации делают американцы», - сказал Онищенко.
По его словам, перспективы доказательств нет, и в идеале необходимо научное исследование происхождения коронавируса, которое провело бы профессиональное научное сообщество, которое занимается расшифровкой генома и изучением его мутаций.
Онищенко пояснил, что для получения окончательных доказательств необходим очень глубокий анализ, доступ к научным исследованиям, которые проводились в Уханьском институте вирусологии, а также реальный сиквенс коллекций, которые там хранятся, и многое другое.
Онищенко считает, что Китай воспримет новое расследование ВОЗ как провокацию и не пойдет на нее, так как имеет для этого все основания.
«Китай в лучшем случае вежливо пошлет их подальше. Китай уже дважды принимал делегации и давал все материалы, которые считает нужным. Поэтому доказать юридически это не получится. Я думаю, здесь очередная попытка потрафить главному спонсору. Это несерьезно и это просто издевательство над специалистами в области фундаментальной биологии, медицинской микробиологии, над клиницистами, и ничем это не кончится», - заявил Онищенко.
Ранее сообщалось, что ВОЗ собирает новую команду специалистов для расследования происхождения коронавируса, пишет РИА Новости.