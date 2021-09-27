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«Это несерьезно»: Онищенко раскритиковал расследование ВОЗ по COVID

Елена Прошина
5 минут назад

Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко считает, что новое расследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса проводится под давлением США и не даст никаких результатов, пишет НСН.

Онищенко раскритиковал расследование ВОЗ по COVID
Фото: ТАССТАСС

«В данном случае ВОЗ идет на этот шаг под давлением главного спонсора, США, так как главный взнос в бюджет организации делают американцы», - сказал Онищенко.

По его словам, перспективы доказательств нет, и в идеале необходимо научное исследование происхождения коронавируса, которое провело бы профессиональное научное сообщество, которое занимается расшифровкой генома и изучением его мутаций.

Онищенко пояснил, что для получения окончательных доказательств необходим очень глубокий анализ, доступ к научным исследованиям, которые проводились в Уханьском институте вирусологии, а также реальный сиквенс коллекций, которые там хранятся, и многое другое.

Онищенко считает, что Китай воспримет новое расследование ВОЗ как провокацию и не пойдет на нее, так как имеет для этого все основания.

«Китай в лучшем случае вежливо пошлет их подальше. Китай уже дважды принимал делегации и давал все материалы, которые считает нужным. Поэтому доказать юридически это не получится. Я думаю, здесь очередная попытка потрафить главному спонсору. Это несерьезно и это просто издевательство над специалистами в области фундаментальной биологии, медицинской микробиологии, над клиницистами, и ничем это не кончится», - заявил Онищенко.

Ранее сообщалось, что ВОЗ собирает новую команду специалистов для расследования происхождения коронавируса, пишет РИА Новости.

Общество,Геннадий Онищенко,ВОЗ,РИА Новости,
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