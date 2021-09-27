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В России зафиксировали случаи африканской чумы свиней

Елена Прошина
1 час назад

В России зафиксировали серию вспышек смертельно опасной африканской чумы свиней. На данный момент заболевание выявили в 17 регионах страны. Об этом сообщил «Пятый канал» со ссылкой на представителя Россельхознадзора.

В России зафиксировали случаи африканской чумы свиней
Фото: ТАССТАСС

Эксперт отметила, что случаи африканской чума свиней в России фиксируют не первый год. Заболевание не поддается лечению и не имеет вакцины — остановить распространение можно только умертвляя животных.

Причиной вспышек в России стал охотничий сезон. При этом переносчиками АЧС могут стать не только дикие животные, но и птицы, домашние животные, грызуны, некоторые виды клещей и вшей, которые были в контакте с зараженными свиньями. У заболевания короткий инкубационный период — от двух до шести суток. По его истечению у животного появляется рвота, парезы, паралич задних конечностей, высокая температура тела и отдышка.

На данный момент вспышки АЧС зафиксировали в Амурской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Костромской, Нижегородской, Орловской, Псковской, Самарской, Саратовской, Тверской и Ярославской областях, в Республике Чувашия, Приморском крае, Еврейской автономной области и Хабаровском крае.

Эксперт Россельхознадзора добавила, что специалисты службы контролируют на местах ситуацию и проводят ряд карантинных мероприятий.

Общество,Россельхознадзор,
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