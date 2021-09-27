Подмосковных многодетных ждут нововведения

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о нововведении для многодетных семей, проживающих в регионе. Он отметил, что теперь семьи, в которых рождается третий ребенок, будут получать удостоверения о многодетности автоматически.
«Документ оформят, пока будущая мать лежит в роддоме. Мы продолжаем трудиться над тем, чтобы население получало услуги максимально удобным и простым способом», — цитирует «Российская газета» слова Воробьева.
В общей сложности на территории Подмосковье проживает 88 тыс. многодетных семей.
Как отметила министр социального развития региона Ирина Каклюгина, 240 социальных услуг уже перевели в электронный формат.
«В единый электронный пакет сложили все справки, пособия и документы, которые получает женщина, становясь матерью. Прямо в роддоме оформляется свидетельство о рождении, СНИЛС, ИНН и полис, сертификат на получение маткапитала. Теперь к этому пакету добавили и электронные свидетельства о многодетности, а также все льготы, которые полагаются детям из многодетных семей», — отметила она.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о расширении поддержки российских семей с детьми. Так, в будущем году для поддержки российских семей при рождении детей направят свыше 705,9 млрд рублей. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, по проекту «Демография» к 2024 году меры соцподдержки распространятся на более чем 2,5 млн семей.