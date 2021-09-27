Подмосковных многодетных ждут нововведения

«В единый электронный пакет сложили все справки, пособия и документы, которые получает женщина, становясь матерью. Прямо в роддоме оформляется свидетельство о рождении, СНИЛС, ИНН и полис, сертификат на получение маткапитала. Теперь к этому пакету добавили и электронные свидетельства о многодетности, а также все льготы, которые полагаются детям из многодетных семей», — отметила она.