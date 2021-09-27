В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Актера Данилу Шевченко госпитализировали после спектакля в театре «Эрмитаж»

Lenta.ru
52 минуты назад

Российский актер Данила Шевченко был госпитализирован после спектакля в московском театре «Эрмитаж». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Российского актера увезли на скорой после спектакля
Фото: @danila_shevchenko@danila_shevchenko

По информации издания, в субботу, 25 сентября, около 13:00 в театре на Новом Арбате закончилась постановка «Леля и Минька в школе клоунов», в которой участвовал Шевченко. Сразу после спектакля артист упал, ударившись головой о порог.

Гузееву госпитализировали в тяжелом состоянии

32-летний актер некоторое время находился без сознания, к тому же у него начались судороги. Шевченко доставили в Боткинскую больницу, где медики привели его в чувство и выписали в тот же день. В настоящий момент состояние здоровья артиста оценивается как удовлетворительное.

Данила Шевченко — выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства. С 2017 года актер служит в труппе московского театра «Эрмитаж». Широкой публике он известен по ролям в таких фильмах, как «Сердце ангела» и «Бездна».

Общество,
2
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители