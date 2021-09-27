Российского актера увезли на скорой после спектакля

Российский актер Данила Шевченко был госпитализирован после спектакля в московском театре «Эрмитаж». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Фото: @danila_shevchenko @danila_shevchenko

По информации издания, в субботу, 25 сентября, около 13:00 в театре на Новом Арбате закончилась постановка «Леля и Минька в школе клоунов», в которой участвовал Шевченко. Сразу после спектакля артист упал, ударившись головой о порог.

32-летний актер некоторое время находился без сознания, к тому же у него начались судороги. Шевченко доставили в Боткинскую больницу, где медики привели его в чувство и выписали в тот же день. В настоящий момент состояние здоровья артиста оценивается как удовлетворительное.