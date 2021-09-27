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В России появится еще одна вакцина от COVID-19

Елена Прошина
53 минуты назад

Минздрав России одобрил начало клинических испытаний вакцины против коронавируса «Бетувакс», которую разработал «Институт стволовых клеток человека». Об этом сообщает РИА Новости.

В России появится еще одна вакцина от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Окончание 1 и 2 фазы исследований препарата запланировано на 31 августа 2022 года. Всего в испытаниях примут участие 170 человек.

О разработке лекарства стало известно летом 2021 года. Вакцина представляют собой рекомбинантный препарат на основе сферических частиц с поверхностным белком коронавируса. Как предполагают создатели, прививка подойдет для иммунизации пациентов из групп риска и ревакцинации.

Как сообщал ТАСС 1 августа, по результатам доклинических исследований препарат показал безопасность и высокую эффективность у животных.

Напомним, что всего в России используется четыре вакцины против коронавируса – «Спутник V» и его однокомпонентная версия «Спутник Лайт» разработки научно-исследовательского центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» и «Ковивак» от федерального научного центра имени Чумакова.

Кроме того, в стадии испытаний также находятся «ЭпиВакКорона-Н» и препарат для профилактики COVID-19 от Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России.

Общество,Институт стволовых клеток человека,Минздрав РФ,Федеральное медико-биологическое агентство,ИТАР-ТАСС,
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