Пока вы в маске: Власти введут новую выплату для пострадавших от COVID-19 россиян

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
Российские власти ввести еще одну выплату для представителей определенной профессии, которые больше других страдают во время пандемии коронавируса. Речь идет о медицинских работниках, сообщает PRIMPRESS. Отмечается, что на эти цели выделят около трех миллиардов рублей. Причем выплаты получат не только врачи, но также младший, средний медперсонал и водители автомобилей скорой помощи. «Деньги медикам будут выдавать в определенном случае. Если во время оказания помощи больным они заразятся от них коронавирусной инфекцией», - добавляет издание.
Ученые обнаружили некоторые факторы, повышающие риск тяжелого течения и летального исхода при коронавирусной инфекции, рассказала доктор биологических наук Анча Баранова. Прежде всего на тяжесть течения COVID-19 влияют три гена: МАРТ, PIGN и CCR5. Влияние гена МАРТ распространяется и на последствия заболевания, в том числе на неврологические осложнения, уточнила биолог в интервью радио Sputnik. Влияют и сопутствующие заболевания пациента. «Чем пышнее букет недугов у человека, тем меньше вероятность того, что коронавирус будет протекать легко», – рассказала Баранова.
Ученые Оксфордского университета выяснили, что из-за пандемии COVID-19 сократилась ожидаемая продолжительность жизни в 2020 году. Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что продолжительность жизни снизилась более чем на шесть месяцев по сравнению с 2019 годом в 22 из 29 стран, включая Европу, США и Чили. "Тот факт, что результаты исследования показали большое влияние COVID-19, показывает, насколько разрушительным шоком он был для многих стран", - цитирует агентство соавтора исследования, профессора Ридхи Кашьяпа. В большинстве стран у мужчин ожидаемая продолжительность жизни сократилась больше, чем у женщин.
Генеральный директор транснациональной фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил в эфире телеканала ABC News, что если будет проводиться ежегодная вакцинация против коронавируса, пандемия закончится и мир вернется к "нормальной жизни", передает РИА "Новости". "Думаю, мы сможем вернуться к нормальной жизни. Не думаю, что это означает, что не будут приходить новые варианты (вируса). И я не думаю, что это означает, что мы сможем жить обычной жизнью без вакцинации", - сказал Бурла. Он добавил, что ученые смогут создать препараты, действие которых будет длиться по крайней мере год.
Специальный опрос показал, сколько жителей России готовы поставить прививку от коронавируса, чтобы отправиться на отдых. Провел исследование сервис «Тинькофф Путешествия». В итоге выяснилось, что исключительно ради путешествия вакцинировались или планируют это сделать 15% россиян. Из них 6% намерены сделать это только ради зарубежных поездок. Еще 18% респондентов пойдут на вакцинацию, если она станет обязательным условием для путешествий по России. Как сообщает РБК, 39% опрошенных отметили, что будут внимательнее готовиться к поездке из-за коронавирусных ограничений, еще почти 5% готовы к риску провести карантин в другой стране.