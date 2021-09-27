Пока вы в маске: Власти введут новую выплату для пострадавших от COVID-19 россиян

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Для пострадавших от COVID-19 россиян введут новую выплату

Российские власти ввести еще одну выплату для представителей определенной профессии, которые больше других страдают во время пандемии коронавируса. Речь идет о медицинских работниках, сообщает PRIMPRESS. Отмечается, что на эти цели выделят около трех миллиардов рублей. Причем выплаты получат не только врачи, но также младший, средний медперсонал и водители автомобилей скорой помощи. «Деньги медикам будут выдавать в определенном случае. Если во время оказания помощи больным они заразятся от них коронавирусной инфекцией», - добавляет издание.

Названы повышающие риск смерти от COVID-19 факторы

Ученые обнаружили некоторые факторы, повышающие риск тяжелого течения и летального исхода при коронавирусной инфекции, рассказала доктор биологических наук Анча Баранова. Прежде всего на тяжесть течения COVID-19 влияют три гена: МАРТ, PIGN и CCR5. Влияние гена МАРТ распространяется и на последствия заболевания, в том числе на неврологические осложнения, уточнила биолог в интервью радио Sputnik. Влияют и сопутствующие заболевания пациента. «Чем пышнее букет недугов у человека, тем меньше вероятность того, что коронавирус будет протекать легко», – рассказала Баранова.

Пандемия COVID-19 привела к сокращению продолжительности жизни по всему миру

Ученые Оксфордского университета выяснили, что из-за пандемии COVID-19 сократилась ожидаемая продолжительность жизни в 2020 году. Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что продолжительность жизни снизилась более чем на шесть месяцев по сравнению с 2019 годом в 22 из 29 стран, включая Европу, США и Чили. "Тот факт, что результаты исследования показали большое влияние COVID-19, показывает, насколько разрушительным шоком он был для многих стран", - цитирует агентство соавтора исследования, профессора Ридхи Кашьяпа. В большинстве стран у мужчин ожидаемая продолжительность жизни сократилась больше, чем у женщин.

Глава Pfizer назвал условие окончания пандемии COVID-19

Генеральный директор транснациональной фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил в эфире телеканала ABC News, что если будет проводиться ежегодная вакцинация против коронавируса, пандемия закончится и мир вернется к "нормальной жизни", передает РИА "Новости". "Думаю, мы сможем вернуться к нормальной жизни. Не думаю, что это означает, что не будут приходить новые варианты (вируса). И я не думаю, что это означает, что мы сможем жить обычной жизнью без вакцинации", - сказал Бурла. Он добавил, что ученые смогут создать препараты, действие которых будет длиться по крайней мере год.

Названа доля россиян, готовых вакцинироваться ради отпуска