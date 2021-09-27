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Скончался российский кинокритик Кирилл Разлогов

Москва24иещё 18
41 минуту назад

Российский журналист и телеведущий, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщила его дочь Анастасия Разлогова на своей странице в Facebook.

Умер кинокритик Кирилл Разлогов
Фото: Москва 24/Александр АвиловМосква 24/Александр Авилов

"Папа внезапно отбыл на очередную вечеринку, вчера, сердце", – написала она.

Разлогов родился в 1946 году. За свою жизнь написал и опубликовал около 20 книг и 600 научных работ по истории искусства и кинематографа. С 2001 года являлся автором и ведущим программы "Культ кино" на телеканале "Культура".

Общество,Кирилл Разлогов,
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