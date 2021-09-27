Россияне заявили о готовности переехать в Сибирь

«Безусловную готовность» перебраться на новое место жительство выразили 7% участников опроса в среднем по РФ и 16% сибиряков. Еще 41% готовы к переезду в регион при наличии определенных условий. А 51% опрошенных заявили, что не хотят жить в этих городах. При этом в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области не хотели бы поселиться 60% респондентов, а в самой Сибири — 32%.