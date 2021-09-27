В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Россияне заявили о готовности переехать в Сибирь

Анна Безрукова
1 час назад

Около 41% жителей России готовы переехать в новые города Сибири, которые предложил построить министр обороны Сергей Шойгу. Причинами они назвали гарантированную работу и хорошую заработную плату. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие».

«Безусловную готовность» перебраться на новое место жительство выразили 7% участников опроса в среднем по РФ и 16% сибиряков. Еще 41% готовы к переезду в регион при наличии определенных условий. А 51% опрошенных заявили, что не хотят жить в этих городах. При этом в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области не хотели бы поселиться 60% респондентов, а в самой Сибири — 32%.

Россияне готовы переселиться в новые сибирские города, если им гарантированно предоставят работу и зарплату в два-три раза выше, чем в настоящее время (29%). Около 12% участников опроса привлекают подъемные в размере более одного миллиона рублей, 11% интересны комфортные условия жизни и развитая городская инфраструктура (11%).

Шойгу рассказал о строительстве новых городов в Сибири

В числе причин, по которым граждане не готовы жить в новых сибирских городах, в основном плохой климат, низкие температуры воздуха — 44%, неудобное слишком далекое географическое положение — 31% и категорическое нежелание менять свое текущее место жительства — 28%. При этом 20% выразили сомнение, что там смогут зарабатывать больше денег, чем в настоящее время.

Общество,Видео,Сергей Шойгу,
237
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители