Россияне заявили о готовности переехать в Сибирь

Около 41% жителей России готовы переехать в новые города Сибири, которые предложил построить министр обороны Сергей Шойгу. Причинами они назвали гарантированную работу и хорошую заработную плату. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие».
«Безусловную готовность» перебраться на новое место жительство выразили 7% участников опроса в среднем по РФ и 16% сибиряков. Еще 41% готовы к переезду в регион при наличии определенных условий. А 51% опрошенных заявили, что не хотят жить в этих городах. При этом в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области не хотели бы поселиться 60% респондентов, а в самой Сибири — 32%.
Россияне готовы переселиться в новые сибирские города, если им гарантированно предоставят работу и зарплату в два-три раза выше, чем в настоящее время (29%). Около 12% участников опроса привлекают подъемные в размере более одного миллиона рублей, 11% интересны комфортные условия жизни и развитая городская инфраструктура (11%).
В числе причин, по которым граждане не готовы жить в новых сибирских городах, в основном плохой климат, низкие температуры воздуха — 44%, неудобное слишком далекое географическое положение — 31% и категорическое нежелание менять свое текущее место жительства — 28%. При этом 20% выразили сомнение, что там смогут зарабатывать больше денег, чем в настоящее время.