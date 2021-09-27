В России увеличивается число детей с ожирением

По его данным, средние цифры по распространению ожирения — от 5% до 10% в зависимости от региона. При этом специалист уточнил, что практически четверть детей во всех возрастных группах имеют избыточную массу тела. В большинстве случаев у них развивается ожирение в старшем возрасте, диабет, артериальная гипертензия и другие сердечно-сосудистые заболевания.