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В России увеличивается число детей с ожирением

Говорит Москваиещё 2
1 час назад

В группе риска школьники от семи до десяти лет.

В России увеличивается число детей с ожирением
Фото: ТАССТАСС

Как сообщил в интервью газете «Известия» детский эндокринолог Павел Окороков, беспокойство вызывают также мальчики от 12 лет.

По его данным, средние цифры по распространению ожирения — от 5% до 10% в зависимости от региона. При этом специалист уточнил, что практически четверть детей во всех возрастных группах имеют избыточную массу тела. В большинстве случаев у них развивается ожирение в старшем возрасте, диабет, артериальная гипертензия и другие сердечно-сосудистые заболевания.

Окороков добавил, что в среднем у каждого пятого ребёнка в России есть избыточная масса тела, у каждого 15-го — ожирение.

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