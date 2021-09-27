Английские футболисты поддержали мальчика с ДЦП во время матча.Видео

Сообщается, что на парня обрушилась волна хейта из-за ролика, на котором Рис играет в футбол. Мальчик играет на позиции вратаря за футбольную команду для людей с инвалидностью «Feltham Bees». Подросток завел аккаунт в тик-токе и выложил туда несколько видео, на которых играет в футбол. Один из роликов, где он делает сейв, стал вирусным и получил множество негативных комментариев, рассказали Sky Sports Рис и его мама в начале сентября.