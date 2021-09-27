Российские медики потребовали досрочного выхода на пенсию

В России требуют возобновить действие постановления о льготном порядке формирования пенсионного стажа для тех, кто работает с зараженными COVID. Члены медицинского профсоюза «Действие» собираются обратиться в правительство.

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В августе 2020 года правительство изменило правила расчета медицинского стажа, дающего право на досрочную пенсию. Для медработников, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом с начала 2020 года по 30 сентября того же года, каждый день такой работы учитывался как два дня. Однако, как выяснил профсоюз, постановление прекратило действие в установленные сроки и не продлевалось, передает «Коммерсант».

По словам сопредседателя профсоюза «Действие» Андрея Коновала, они готовят письмо в правительство с предложением продлить действие постановления. Он считает, что решение не продлевать документ «выглядит нелогичным». В профсоюзе работников здравоохранения РФ (входит в состав ФНПР) сообщили, что трижды обращались в кабинет министров, но вопрос «остается открытым». Медработники не видят оснований для отмены гарантий и считают такое решение несправедливым. По их мнению, обстановка с коронавирусом с тех пор становилась только хуже.