Российские медики потребовали досрочного выхода на пенсию

В России требуют возобновить действие постановления о льготном порядке формирования пенсионного стажа для тех, кто работает с зараженными COVID. Члены медицинского профсоюза «Действие» собираются обратиться в правительство.
В августе 2020 года правительство изменило правила расчета медицинского стажа, дающего право на досрочную пенсию. Для медработников, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом с начала 2020 года по 30 сентября того же года, каждый день такой работы учитывался как два дня. Однако, как выяснил профсоюз, постановление прекратило действие в установленные сроки и не продлевалось, передает «Коммерсант».
По словам сопредседателя профсоюза «Действие» Андрея Коновала, они готовят письмо в правительство с предложением продлить действие постановления. Он считает, что решение не продлевать документ «выглядит нелогичным». В профсоюзе работников здравоохранения РФ (входит в состав ФНПР) сообщили, что трижды обращались в кабинет министров, но вопрос «остается открытым». Медработники не видят оснований для отмены гарантий и считают такое решение несправедливым. По их мнению, обстановка с коронавирусом с тех пор становилась только хуже.
Ранее в ПФР напомнили, что по действующим законам право на досрочную пенсию по старости имеют медики, не менее 25 лет проработавшие в сельской местности и поселках городского типа. Аналогичная мера распространяется на медицинский персонал, не менее 30 лет трудившийся в городах. Кроме того, в ПФР заявили, что досрочно выйти на пенсию могут педагоги, врачи, пожарные, летчики, а также работники, условия труда которых признаны вредными и опасными. В Госдуме также предлагают учитывать в стаж работы службу в армии, передает «Утро.ру».