Россияне массово пожаловались на Wildberries

Москвичка пожаловалась в группе Airport/Sokol Da Neighborhood в Facebook на пункт выдачи товаров одного из крупнейших интернет-магазинов в стране Wildberries и получила в ответ множество аналогичных жалоб от местных жителей.

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Россиянка пояснила, что интернет-магазин имеет модный и современный сайт, однако его московский пункт выдачи на улице Черняховского, 15 выглядит совсем иначе. По ее словам, он «грязный и мусорный», а его сотрудники не реагируют на клиентов и их замечания.

«В последние дни этот пункт — просто филиал ада. День за днем там вырастали горы мусора и коробок с человеческий рост — пустых и с заказами, они уже загородили проход к прилавку. Найти что-то невозможно даже самим сотрудникам», — написала она.

Также москвичка отметила неопрятность арендованного компанией помещения (нехватка входных ковриков, мусор) и отсутствие нормального отношения к клиентам. Она пожелала сотрудникам организации решить проблемы с чистотой и обслуживанием.