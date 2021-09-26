У коронавируса появилось новое опасное свойство

Российский врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус научился маскироваться под другие болезни. Об этом он рассказал в эфире НТВ

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В результате люди поздно обращаются к врачу, растёт число тяжёлых пациентов.

«Вирус стал маскироваться под обычные сезонные вирусные инфекции», - заявил Тимаков.

По его словам, раньше люди понимали, что если есть температура, кашель, пропало обоняние, то это коронавирус. Они сразу начинали лечение. Сейчас вирус научился обходить иммунные барьеры, вызывать только насморк, расстройство стула или боль в горле.

Таким образом коронавирус может обманывать организм неделю. Пациенты прибегают к помощи медиков, когда им становится плохо, появляется одышка и нужна госпитализация. На этой стадии уже требуются серьёзные препараты, но они не всем помогают.

«Если в первые три-пять дней лечение не начато, далее противовирусная терапия уже неэффективна», - заключил эксперт.

Он отметил, что запущенная болезнь грозит осложнениями. По этой причине происходит рост летальности.