Ветеран ФСБ рассказал о повальной шизофрении россиян

Ветеран подразделения «Альфа», подполковник запаса ФСБ Алексей Филатов считает, что участившиеся случаи массовых убийств в российских учебных заведениях – следствие психических расстройств у многих жителей России. Об этом рассказал изданию «Свободная Пресса».
«Примерно треть нашего населения — это тихие, спокойные шизофреники. Если обострений не было, они любую экспертизу пройдут. И ни один специалист не определит, что через несколько лет этот человек может стать склонен к совершению преступления», — считает Филатов.
Он высказал свое мнение в связи трагедией, произошедшей 20 сентября в Перми, где 18-летний учащийся Пермского государственного университета устроил стрельбу в здании ВУЗа из охотничьего ружья. Тогда, в общей сложности, пострадало 47 человек. Из них погибло шестеро. Стрелок был нейтрализован сотрудником ГИБДД и попал с тяжелыми ранениями в больницу.
После трагедии, ряд российских общественных деятелей и политиков выступили с предложениями в очередной раз ужесточить правила обращения с оружием и даже полностью запретить его гражданский оборот.
Филатов считает, что полностью отобрать у россиян гражданское оружие не реально, это приведет к социальному взрыву. Поскольку многие граждане используют его для охраны собственного имущества, особенно в сельской местности.
Филатов обратил внимание на то, что пермский стрелок явно не обладал квалификацией сотрудника спецслужб и на подготовку им нападения на учебное заведение наверняка могли обратить внимание окружающие. В этой связи он высказал сожаление, что люди не осознают необходимости сообщать о подобном поведении знакомых правоохранительным органам. Это, по мнению Филатова, могло бы спасти многие жизни.