Ветеран ФСБ рассказал о повальной шизофрении россиян

Ветеран подразделения «Альфа», подполковник запаса ФСБ Алексей Филатов считает, что участившиеся случаи массовых убийств в российских учебных заведениях – следствие психических расстройств у многих жителей России. Об этом рассказал изданию «Свободная Пресса».

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«Примерно треть нашего населения — это тихие, спокойные шизофреники. Если обострений не было, они любую экспертизу пройдут. И ни один специалист не определит, что через несколько лет этот человек может стать склонен к совершению преступления», — считает Филатов.

Он высказал свое мнение в связи трагедией, произошедшей 20 сентября в Перми, где 18-летний учащийся Пермского государственного университета устроил стрельбу в здании ВУЗа из охотничьего ружья. Тогда, в общей сложности, пострадало 47 человек. Из них погибло шестеро. Стрелок был нейтрализован сотрудником ГИБДД и попал с тяжелыми ранениями в больницу.

После трагедии, ряд российских общественных деятелей и политиков выступили с предложениями в очередной раз ужесточить правила обращения с оружием и даже полностью запретить его гражданский оборот.

Филатов считает, что полностью отобрать у россиян гражданское оружие не реально, это приведет к социальному взрыву. Поскольку многие граждане используют его для охраны собственного имущества, особенно в сельской местности.