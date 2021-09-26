Психолог назвал причину участившихся в России школьных «шутингов»

Пермский детский и семейный психолог Алла Курганская рассказала, почему происходят трагедии, подобные стрельбе в ПГНИУ, передают «Аргументы и факты».

Фото: Следственный комитет РФ Следственный комитет РФ

По ее мнению, это происходит из-за того, что большинство людей в России не обращаются за помощью, когда им плохо. Это является следствием того, что в стране нет инструкции для человека, попавшего в беду. Поэтому люди в тяжелом психологическом состоянии не знают, как поступить. Даже в школах, по словам Курганской, психологи практически не работают с родителями учеников.

«На каждом столбе висят объявления «Куплю» или «Сдам», но мало где указан телефон доверия Женщины сами таскают сумки, дети не просят родителей помочь с уроками, потому что папы и мамы будут кричать», – считает специалист.

Она также добавила среди россиян не развита культура посещения психологов, «а если и идут, то тогда, когда уже пора к психиатру».

20 сентября 18-летний первокурсник Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из ружья по людям на территории ПГНИУ. В результате погибли шесть человек: студенты университета, выпускница и врач. Пострадали еще почти 50 человек. Пять из них в тяжелом состоянии, еще два в состоянии средней степени тяжести.

Во время нападения на странице Бекмансурова в соцсети появилось обращение, где он рассказывал, как готовился к преступлению. Стрелок имел охотничье ружье на законных основаниях.