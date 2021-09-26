В Россию пришла зима: видео

В ночь на 26 сентября столицу Кузбасса Кемерово засыпало толстым слоем снега. Это первый снегопад осени 2021 года в регионе. О последствиях погодного катаклизма рассказал на своей странице в Instagram мэр города Илья Середюк.

«Часть не успевших сбросить листву деревьев не выдержала нагрузки. В Единую дежурную диспетчерскую службу продолжают поступать звонки о сломанных ветках и упавших деревьях. На 11:00 поступило 128 звонков», - сообщил Середюк.

Местные жители в соцсетях рассказали, что город оказался не готов к столь мощному первому снегу. Как пишет Readovka со ссылкой на очевидцев, на дорогах отмечаются аварии и заторы. Нарушено движение общественного транспорта. Сообщается о поврежденных упавшими деревьями и ветками машинах. Горожане выкладывают с соцсетях ролики, на которых видны последствия снегопада.