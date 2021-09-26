В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Башкирии сторонники теории заговора снесли вышку сотовой связи

Ювелина Бернст
47 минут назад

Жители Ташбулатовского сельсовета в Абзелиловском районе Башкирии снесли трактором вышку сотовой связи, сообщает «Башинформ».

В Башкирии сторонники теории заговора снесли вышку сотовой связи
Фото: СкриншотСкриншот

Люди объяснили, что недовольны тем, что оператор сотовой связи не спросил у них разрешения на установку вышки. Часть жителей опасается за свое здоровье.

«Людям по соседству она будет мешать. При ветре будет свистеть, гудеть, вибрировать. И излучения никто не отменял. Зачем вышки ставят каждый километр? В Ташбулатово две, в Юбилейном две, в Яктыкуле тоже две. Третья зачем нужна?», - сказал один из местных жителей.

Вышка принадлежала компании «Теле2», пишет РБК. В пресс-службе компании утверждают, что башня была предназначена для обеспечения местного населения связью 2G и 4G и была установлена на арендованном участке.

МВД Башкирии начало проверку после обрушения вышки. По данным полиции, местный житель на принадлежащем ему земельном участке установил башню, которая упала сама из-за технических причин.

В последние годы широкую популярность приобрела теория о том, что вышки связи нового поколения 5G представляют опасность для здоровья. Все началось с США, Великобритании и Швейцарии, где в 2019 году люди выходили с акциями протеста против вышек 5G, заявляя, что хотят защитить растения, животных и людей от вредного излучения.

В России теория об опасности 5G также нашла своих сторонников. В частности, ее отстаивала известная телеведущая Виктория Боня.

Общество,Виктория Боня,Tele2,МВД,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители