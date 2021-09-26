В Башкирии сторонники теории заговора снесли вышку сотовой связи

Жители Ташбулатовского сельсовета в Абзелиловском районе Башкирии снесли трактором вышку сотовой связи, сообщает «Башинформ».

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Люди объяснили, что недовольны тем, что оператор сотовой связи не спросил у них разрешения на установку вышки. Часть жителей опасается за свое здоровье.

«Людям по соседству она будет мешать. При ветре будет свистеть, гудеть, вибрировать. И излучения никто не отменял. Зачем вышки ставят каждый километр? В Ташбулатово две, в Юбилейном две, в Яктыкуле тоже две. Третья зачем нужна?», - сказал один из местных жителей.

Вышка принадлежала компании «Теле2», пишет РБК. В пресс-службе компании утверждают, что башня была предназначена для обеспечения местного населения связью 2G и 4G и была установлена на арендованном участке.

МВД Башкирии начало проверку после обрушения вышки. По данным полиции, местный житель на принадлежащем ему земельном участке установил башню, которая упала сама из-за технических причин.

В последние годы широкую популярность приобрела теория о том, что вышки связи нового поколения 5G представляют опасность для здоровья. Все началось с США, Великобритании и Швейцарии, где в 2019 году люди выходили с акциями протеста против вышек 5G, заявляя, что хотят защитить растения, животных и людей от вредного излучения.