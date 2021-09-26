Эксперт назвал роковую ошибку погибших туристов на Эльбрусе

Помощник гида Таулан Кипкеев рассказал о произошедшем с группой туристов на Эльбрусе, пишут «Известия».

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По словам Кипкеева, который сам всходил на Эльбрус, главная ошибка туристов — это восхождение на гору без достаточного опыта.

«Каждое восхождение — это смертельный риск», - сказал помощник гида, отметив, что большинство восхождений заканчивается успешно при большой доли везения и удачи.

Однако в этой ситуации все риски были оправданы, все гиды отработали четко, утверждает Кипкеев. К трагическим последствиям, по его словам, привели два сбоя в группе.

Так, одна из участниц при подъеме заболела горной болезнью. Тогда один из гидов покинул группу, чтобы спустить больную, но при спуске она умерла от переохлаждения. Затем на спуске упал еще один человек и сломал ногу. Второй гид стал оказывать помощь пострадавшему. В результате у команды остался один гид-лидер и помощник, которые начали вызывать МЧС.

23 сентября группа альпинистов при восхождении на Эльбрус попала в сильную пургу. 25 сентября, находясь на высоте 5,4 тыс. м, команда запросила помощь у спасателей. В группе было 23 человека, но на гору взошли 19 из них, среди них четверо инструкторов. Поиски пропавших проходили в тяжелых метеоусловиях. В результате погибли пять человек. По словам туриста Дмитрия Долгова, на горе могут находиться и другие погибшие.