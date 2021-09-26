Роспотребнадзор: COVID-19 станет сезонным заболеванием

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказали, что коронавирус при наличии коллективного иммунитета на уровне 80% может стать сезонным заболеванием.

«Можно выстроить четкий прогноз: при наличии коллективного иммунитета на уровне 80%, он состоит из двух составляющих - поствакцинального и естественного - заболевание станет сезонным», - отметил Горелов.

По его словам, в стране иммунитет к коронавирусу имеет только треть населения, передает ТАСС.

«Сейчас у нас привито около 40 млн, переболело 7,3 млн, но это все равно треть населения», - подытожил ученый.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции в России может образоваться осенью.