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Роспотребнадзор: COVID-19 станет сезонным при 80% коллективного иммунитета

ТК «Звезда»иещё 6
47 минут назад

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказали, что коронавирус при наличии коллективного иммунитета на уровне 80% может стать сезонным заболеванием.

Роспотребнадзор: COVID-19 станет сезонным заболеванием
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Можно выстроить четкий прогноз: при наличии коллективного иммунитета на уровне 80%, он состоит из двух составляющих - поствакцинального и естественного - заболевание станет сезонным», - отметил Горелов.

По его словам, в стране иммунитет к коронавирусу имеет только треть населения, передает ТАСС.

«Сейчас у нас привито около 40 млн, переболело 7,3 млн, но это все равно треть населения», - подытожил ученый.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции в России может образоваться осенью.

Кроме того, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что взаимное признание странами вакцин от COVID-19 может произойти уже в течение этого года.
Общество,Александр Горелов,Кирилл Дмитриев,Татьяна Голикова,Российский фонд прямых инвестиций,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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