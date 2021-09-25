В РПЦ призвали лишить маткапитала часть россиян

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что Русская православная церковь не может поддержать законопроект Минтруда о предоставлении материнского капитала семьям с суррогатными детьми. Об этом он заявил в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

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Архиерей объяснил, что РПЦ не признает суррогатное материнство материнством и считает его «вмешательством в Богом установленный порядок рождения детей от отца и матери». В связи с этим, по его словам, церковь не может одобрить никакие меры, направленные на поддержку суррогатного материнства.

Митрополит также отметил необходимость мер, направленных на снижение смертности и повышение рождаемости, «но только не за счет утраты традиционных нравственных ценностей».

Газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда ранее сообщила, что поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», которые готовит ведомство, с 2022 года позволят получать маткапитал семьям, где отец является родителем, а супруга - усыновителем ребенка, рожденного суррогатной матерью.