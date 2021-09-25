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В РПЦ призвали лишить маткапитала часть россиян

Ювелина Бернст
37 минут назад

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что Русская православная церковь не может поддержать законопроект Минтруда о предоставлении материнского капитала семьям с суррогатными детьми. Об этом он заявил в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

В РПЦ призвали лишить маткапитала часть россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Архиерей объяснил, что РПЦ не признает суррогатное материнство материнством и считает его «вмешательством в Богом установленный порядок рождения детей от отца и матери». В связи с этим, по его словам, церковь не может одобрить никакие меры, направленные на поддержку суррогатного материнства.

Митрополит также отметил необходимость мер, направленных на снижение смертности и повышение рождаемости, «но только не за счет утраты традиционных нравственных ценностей».

Газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда ранее сообщила, что поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», которые готовит ведомство, с 2022 года позволят получать маткапитал семьям, где отец является родителем, а супруга - усыновителем ребенка, рожденного суррогатной матерью.

Зампред Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе предложил направить деньги, которые ведомство должно потратить на реализацию данного законопроекта (более 10 млн рублей), на лечение бесплодия и поддержку женского здоровья.

Общество,Вахтанг Кипшидзе,РПЦ,Минтруд,газета "Известия",
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