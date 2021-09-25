В РПЦ призвали запретить продажу оружия россиянам

В России должна быть полностью запрещена продажа огнестрельного оружия гражданам. С таким заявлением после трагедии в пермском вузе выступил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Иларион призвал депутатов Госдумы после трагедии в Перми задуматься над законодательным запретом продажи гражданским лицам огнестрельного оружия», — пишет telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Стрельба в Пермском госуниверситете произошла 20 сентября. Студент Тимур Бекмансуров пришел в вуз и открыл огонь по учащимся и работникам. Шесть человек погибли, около 40 пострадали. Сам Бекмансуров выжил, ему сделали операцию и ампутировали ногу. Сейчас нападавший пришел в сознание.