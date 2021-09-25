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В РПЦ призвали запретить продажу оружия россиянам

Ura.Ru
1 час назад

В России должна быть полностью запрещена продажа огнестрельного оружия гражданам. С таким заявлением после трагедии в пермском вузе выступил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

В РПЦ призвали запретить продажу оружия россиянам
Фото: ТАССТАСС

«Иларион призвал депутатов Госдумы после трагедии в Перми задуматься над законодательным запретом продажи гражданским лицам огнестрельного оружия», — пишет telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

В РПЦ считают, что запрет поможет предотвратить подобные ситуации в будущем.

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Стрельба в Пермском госуниверситете произошла 20 сентября. Студент Тимур Бекмансуров пришел в вуз и открыл огонь по учащимся и работникам. Шесть человек погибли, около 40 пострадали. Сам Бекмансуров выжил, ему сделали операцию и ампутировали ногу. Сейчас нападавший пришел в сознание.

Общество,Тимур Бекмансуров,РПЦ,Госдума,
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