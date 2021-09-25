В Роспотребнадзоре назвали виновных в росте заболеваемости COVID-19

«Предположительно, за счет тех, кто не вакцинировался, потому что мы все наивны перед вирусом, и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести», - так Горелов ответил на вопрос о категориях граждан, которые могут стать источником следующего подъема заболеваемости.

Напомним, что ранее педиатр-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что рост заболеваемости коронавирусом в России возможен в конце сентября. На плато по темпам инфицирования, по его мнению, страна может выйти к средине декабря.

Напомним, что по данным операштаба по борьбе с новой инфекцией, на момент 25 сентября в России количество смертей от коронавируса за сутки превышает порог в 800 случаев уже пятый день подряд. Такой уровень смертности в последний раз был зарегистрирован в середине августа. В частности, за последние сутки в Москве от COVID-19 умерли 63 человека, в Санкт-Петербурге - 50, в Свердловской области - 40, в Краснодарском крае - 34 и в Нижегородской области – 30 граждан.