В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Названа категория неуязвимых для COVID-19: «Никогда не заболеют»

Ювелина Бернст
55 минут назад

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал группу людей, которые менее подвержены коронавирусу.

Мясников: "Есть люди, которые никогда не заболеют COVID"
Фото: ТАСС/Сергей КарпухинТАСС/Сергей Карпухин

Группа крови может влиять на развитие определенных заболеваний, объяснил доктор. Так, по его словам, люди со второй группой чаще болеют COVID-19. В то время как первая группа от коронавируса защищена.

«Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов», — сказал Мясников.

В редких случаях, напротив, у человека оказывается большое количество рецепторов, воспринимающих коронавирус. Такие люди менее защищены от инфекции и летального исхода из-за нее.

Коронавирус выявили у 22 тысяч россиян за сутки

Мясников также рассказал о том, что на продолжительность жизни влияет генетика.

«Она настолько сильная, что, как ты не гробишь себя, генетика побеждает. И все, кто дожили за сто лет, это люди, которым повезло выиграть в эту генетическую лотерею», — сказал Мясников.

Он пояснил, что если у человека есть прямые родственники, прожившие больше ста лет, он может дожить до этого возраста в 17 раз вероятнее, чем остальные.

Американские ученые ранее установили, что большинство людей, страдающих алкоголизмом, имеют вторую группу крови. Самыми устойчивыми к чрезмерному употреблению алкоголя оказались люди с первой группой крови.
Общество,Александр Мясников,
20
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители