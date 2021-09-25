Мясников: "Есть люди, которые никогда не заболеют COVID"

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал группу людей, которые менее подвержены коронавирусу.

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин ТАСС/Сергей Карпухин

Группа крови может влиять на развитие определенных заболеваний, объяснил доктор. Так, по его словам, люди со второй группой чаще болеют COVID-19. В то время как первая группа от коронавируса защищена.

«Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов», — сказал Мясников.

В редких случаях, напротив, у человека оказывается большое количество рецепторов, воспринимающих коронавирус. Такие люди менее защищены от инфекции и летального исхода из-за нее.

Мясников также рассказал о том, что на продолжительность жизни влияет генетика.

«Она настолько сильная, что, как ты не гробишь себя, генетика побеждает. И все, кто дожили за сто лет, это люди, которым повезло выиграть в эту генетическую лотерею», — сказал Мясников.

Он пояснил, что если у человека есть прямые родственники, прожившие больше ста лет, он может дожить до этого возраста в 17 раз вероятнее, чем остальные.