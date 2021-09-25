Мясников: "Есть люди, которые никогда не заболеют COVID"

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал группу людей, которые менее подвержены коронавирусу.
Группа крови может влиять на развитие определенных заболеваний, объяснил доктор. Так, по его словам, люди со второй группой чаще болеют COVID-19. В то время как первая группа от коронавируса защищена.
«Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов», — сказал Мясников.
В редких случаях, напротив, у человека оказывается большое количество рецепторов, воспринимающих коронавирус. Такие люди менее защищены от инфекции и летального исхода из-за нее.
Мясников также рассказал о том, что на продолжительность жизни влияет генетика.
«Она настолько сильная, что, как ты не гробишь себя, генетика побеждает. И все, кто дожили за сто лет, это люди, которым повезло выиграть в эту генетическую лотерею», — сказал Мясников.
Он пояснил, что если у человека есть прямые родственники, прожившие больше ста лет, он может дожить до этого возраста в 17 раз вероятнее, чем остальные.