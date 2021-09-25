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Штаб: За сутки в РФ подтвердили 22 тыс. 41 случай коронавирусной инфекции, в Москве - 3 тыс. 211

Агентство «Москва»иещё 1
38 минут назад

В России за последние сутки зарегистрировали 22 тыс. 41 случай коронавирусной инфекции, в том числе в Москве - 3 тыс. 211. Об этом сообщил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Коронавирус выявили у 22 тысяч россиян за сутки
Фото: ТАССТАСС

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 22 тыс. 41 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 924 (8,7%) без клинических проявлений. В Москве - 3 тыс. 211, в Московской области - 1 тыс. 106», - говорится в сообщении.

Таким образом, в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 7 млн 398 тыс. 415 случаев (плюс 0,30%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

По информации штаба, за последние сутки выписаны по выздоровлении 16 тыс. 325 человек. За весь период выписаны по России 6 млн 590 тыс. 933 человека.

Сообщается также, что за сутки в РФ умерли 822 пациента с коронавирусом. За весь период пандемии скончались по России 203 тыс. 95 человек.

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