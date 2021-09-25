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На Сочи обрушились мощные ливни: улицы затоплены, «Формула-1» отложена

Майк Габриелян
40 минут назад

Сильные ливни и поднявшийся уровень рек угрожают Сочи наводнением. В соцсетях появились видео с затопленными улицами, однако местные власти сообщили, что ситуация под контролем.

«Сегодня утром из-за сильного ливня резко поднялся уровень воды в реке Буу Лазаревского района Ситуация в городе в связи с непрекращающимися осадками держится под контролем. Все городские службы переведены в круглосуточный режим работы», - заявили в администрации Сочи.

Вода затопила участок федеральной трассы А-147 в районе поселка Вардане, движение в оба направления перекрыто. В результате ливневых дождей оказалась подтоплена трасса Джубга-Сочи в Лазаревском районе. В зоне подтопления оказалась улица Фруктовая. Также поднимается уровень реки Лоо, сообщает ТАСС.

Накануне в Сочи объявили экстренное предупреждение о ливнях с грозами. На участке Магри - Веселое ожидаются смерчи над морем. Власти временно закрыли пляжи.

Непогода повлияла и на спортивные мероприятия. Организаторы Формулы-2 официально отложили проведение первой спринтерской гонки на «Сочи Автодроме», пишет «Чемпионат».

Гонка должна была стартовать в 10:30, но из-за плохих погодных условий была отложена на неопределённый срок. Болиды Формулы-2 покинули пит-лейн трассы и вернулись в паддок поддержки.

Общество,Видео,ИТАР-ТАСС,
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