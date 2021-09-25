Половина иностранных студентов не смогла вернуться в Россию

Примерно половина иностранных студентов, обучающихся в вузах России. не смогли с началом учебного года приехать в Россию. Об этом сообщило Минобрнауки, передает РИА «Новости».

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Отмечается, что в общей сложности в российских высших учебных заведениях обучаются более 316 тыс. иностранцев, из них за границей в настоящее время находится примерно половина — более 145 тыс. человек.

Минобрнауки уточнило, что иностранные студенты, которые остаются за границей, смогут продолжить обучение в дистанционном формате.