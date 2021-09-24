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Попова оценила российские вакцины от COVID-19

Lenta.ruиещё 8
1 час назад

Российские вакцины от коронавируса очень эффективны. Такую оценку отечественным препаратам против COVID-19 дала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

Попова оценила российские вакцины от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 1», такой вывод Роспотребнадзор сделал исходя из того, что из 47 миллионов привитых первой дозой вакцины людей «дельта»-штаммом заразились около двух процентов.

Ранее Анна Попова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в 36 регионах России. Главный санитарный врач отметила, что такой рост заболеваемости наблюдается впервые за восемь недель. Также она оценила вероятность введения локдауна в России. По ее мнению, на данный момент для подобных ограничений нет никаких оснований.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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