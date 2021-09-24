Попова оценила российские вакцины от COVID-19

Российские вакцины от коронавируса очень эффективны. Такую оценку отечественным препаратам против COVID-19 дала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 1», такой вывод Роспотребнадзор сделал исходя из того, что из 47 миллионов привитых первой дозой вакцины людей «дельта»-штаммом заразились около двух процентов.