Попова: оснований для локдауна нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент нет оснований говорить, что пандемия коронавирусной инфекции в России остановится. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам главного санитарного врача, в настоящее время в стране фиксируется рост заболеваемости как сезонными инфекциями, так и COVID-19, в дальнейшем ожидается увеличение числа заболевших.
«Вернувшиеся из отпусков, вновь собравшиеся коллективы, детские коллективы, студенческие, рабочие, безусловно, понижение температуры и сезонность ОРВИ дают рост, как сезонных респираторных вирусных инфекций, и коронавирусная инфекция, как респираторная инфекция, тоже синхронно поднимается», — пояснила Попова.
При этом она исключила введение локдауна в России в ближайшее время.
«Сегодня никаких оснований говорить о локдауне, о приостановлении — нет», — заверила глава Роспотребнадзора.
24 сентября в России был зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от коронавирусной инфекции, за сутки скончались 828 человек.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».