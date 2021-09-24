Попова: оснований для локдауна нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент нет оснований говорить, что пандемия коронавирусной инфекции в России остановится. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По словам главного санитарного врача, в настоящее время в стране фиксируется рост заболеваемости как сезонными инфекциями, так и COVID-19, в дальнейшем ожидается увеличение числа заболевших.

«Вернувшиеся из отпусков, вновь собравшиеся коллективы, детские коллективы, студенческие, рабочие, безусловно, понижение температуры и сезонность ОРВИ дают рост, как сезонных респираторных вирусных инфекций, и коронавирусная инфекция, как респираторная инфекция, тоже синхронно поднимается», — пояснила Попова.

При этом она исключила введение локдауна в России в ближайшее время.

«Сегодня никаких оснований говорить о локдауне, о приостановлении — нет», — заверила глава Роспотребнадзора.

24 сентября в России был зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от коронавирусной инфекции, за сутки скончались 828 человек.