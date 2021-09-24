В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Попова спрогнозировала рост заболеваемости COVID-19 и исключила локдаун

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент нет оснований говорить, что пандемия коронавирусной инфекции в России остановится. Об этом сообщает РИА «Новости».

Попова: оснований для локдауна нет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главного санитарного врача, в настоящее время в стране фиксируется рост заболеваемости как сезонными инфекциями, так и COVID-19, в дальнейшем ожидается увеличение числа заболевших.

«Вернувшиеся из отпусков, вновь собравшиеся коллективы, детские коллективы, студенческие, рабочие, безусловно, понижение температуры и сезонность ОРВИ дают рост, как сезонных респираторных вирусных инфекций, и коронавирусная инфекция, как респираторная инфекция, тоже синхронно поднимается», — пояснила Попова.

При этом она исключила введение локдауна в России в ближайшее время.

«Сегодня никаких оснований говорить о локдауне, о приостановлении — нет», — заверила глава Роспотребнадзора.

24 сентября в России был зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от коронавирусной инфекции, за сутки скончались 828 человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

Общество,Анна Попова,Российский фонд прямых инвестиций,Роспотребнадзор,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители